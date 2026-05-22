Так и задумывалось? Яунупс о причинах падения правительства Силини

Яунупс подчёркивает, что «Новое Единство» сознательно не стало бы рушить своё собственное правительство, поскольку политически это крайне невыгодно партии перед предстоящими выборами, особенно на фоне падения рейтингов. Поэтому он считает, что правительство пало не вследствие стратегического решения партии, а из-за действий премьер-министры Эвики Силини.

По его мнению, Силиня в этой ситуации переоценила свои позиции и приняла решения, которые в конечном итоге привели к падению правительства. Яунупс допускает, что на премьера также повлияли советники, которые призывали демонстрировать решительность и жёсткое лидерство.

В то же время Яунупс подчёркивает, что решительность в политике очень важна, но она обязательно должна сочетаться с продуманными действиями. Он критически оценивает ситуацию, когда политическая борьба свелась к вопросу «кто первый отступит или уступит», назвав такой подход несерьёзным способом руководства правительством.