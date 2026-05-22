Новый скандал на всю Европу? Обыски сразу в трех крупных больницах Латвии (Дополнено в 18:50)

LETA известно, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, целью которой является привлечение к ответственности за преступления, направленные против финансовых интересов Европейского союза.

KNAB подтвердил, проводит расследование по трём уголовным делам, связанным с возможными нарушениями при закупках в больницах. По версии следствия, должностные лица могли договариваться с поставщиками, подгоняя условия закупок под конкретные компании.

Общая сумма затронутых контрактов составляет не менее 3,67 млн евро из средств Латвии и ЕС. В рамках расследования проведены обыски более чем на 17 объектах по всей стране. Право на защиту сейчас имеют четыре человека — два чиновника и два представителя компаний. Аресты не применялись.

Дела по Видземской больнице и Травматологической и ортопедической больнице были начаты Европейской прокуратурой (EPPO) по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Третье дело связано с больницей имени Страдыня и касается возможного получения незаконной выгоды в виде оплаченной поездки.

В KNAB и EPPO считают, что проблемы с непрозрачными закупками в больницах носят системный характер. Аналогичные расследования ведутся также в отношении больниц в Лиепае и Огре.

В KNAB подчеркивают, что больничные закупки особенно подвержены коррупционным рискам из-за крупных сумм, сложности процедур и тесных связей между медучреждениями и поставщиками. Бюро призывает усилить прозрачность закупок, контроль конфликтов интересов и внутренние механизмы предотвращения коррупции.

Специалист по общественным отношениям и маркетингу SIA Vidzemes slimnīca (Видземская больница) Агния Упите подтвердила, что в больнице KNAB провело процессуальные действия.

Упите отметила, что, поскольку для Видземской больницы первостепенное значение имеют принципы законного и этичного управления, руководство учреждения и вовлечённые сотрудники полностью сотрудничают с бюро и предоставляют следствию всю необходимую информацию.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня сообщили, что не могут предоставить более подробные комментарии о действиях правоохранительных органов, ссылаясь на ограничения в распространении информации и обязательства о неразглашении.

В больнице отметили, что сотрудничают с ответственными учреждениями и оказывают необходимую поддержку следствию. Одновременно в PSKUS подчеркнули, что пациентам беспокоиться не о чем — работа больницы продолжается в обычном режиме. Плановые и неотложные медицинские услуги оказываются в полном объёме.

В Травматологической и ортопедической больнице также подтвердили, что в четверг в больнице проводились следственные действия, однако, как и в других медучреждениях, отказались от более подробных комментариев «в интересах расследования дела».

Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Валмиерского края Кристине Мелеце подтвердила агентству LETA, что самоуправление не было проинформировано об обысках в Видземской больнице. Однако после появления информации в СМИ было выяснено, что работа больницы в результате обысков не нарушена, председатель правления Угис Мусковс находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. При этом агентству LETA пока не удалось связаться с Мусковсом.

Мелеце подчеркнула, что самоуправление как держатель капитальных долей больницы будет сотрудничать с правоохранительными органами и внимательно следить за развитием событий. В свою очередь собственником Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиньша и Травматологической и ортопедической больницы является государство Латвия.

