Новый скандал на всю Европу? Обыски сразу в трех крупных больницах Латвии (Дополнено в 18:50)

22 мая, 2026 10:15

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) утром в четверг провело обыски в Клиническая университетская больница имени Паула Страдиня, в Травматологической и ортопедической больнице в Риге и в Видземской больнице в Валмиере, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

LETA известно, что расследование ведется в сотрудничестве с Европейской прокуратурой, целью которой является привлечение к ответственности за преступления, направленные против финансовых интересов Европейского союза.

KNAB подтвердил, проводит расследование по трём уголовным делам, связанным с возможными нарушениями при закупках в больницах. По версии следствия, должностные лица могли договариваться с поставщиками, подгоняя условия закупок под конкретные компании.

Общая сумма затронутых контрактов составляет не менее 3,67 млн евро из средств Латвии и ЕС. В рамках расследования проведены обыски более чем на 17 объектах по всей стране. Право на защиту сейчас имеют четыре человека — два чиновника и два представителя компаний. Аресты не применялись.

Дела по Видземской больнице и Травматологической и ортопедической больнице были начаты Европейской прокуратурой (EPPO) по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Третье дело связано с больницей имени Страдыня и касается возможного получения незаконной выгоды в виде оплаченной поездки.

В KNAB и EPPO считают, что проблемы с непрозрачными закупками в больницах носят системный характер. Аналогичные расследования ведутся также в отношении больниц в Лиепае и Огре.

В KNAB подчеркивают, что больничные закупки особенно подвержены коррупционным рискам из-за крупных сумм, сложности процедур и тесных связей между медучреждениями и поставщиками. Бюро призывает усилить прозрачность закупок, контроль конфликтов интересов и внутренние механизмы предотвращения коррупции.

Специалист по общественным отношениям и маркетингу SIA Vidzemes slimnīca (Видземская больница) Агния Упите подтвердила, что в больнице KNAB провело процессуальные действия.

Упите отметила, что, поскольку для Видземской больницы первостепенное значение имеют принципы законного и этичного управления, руководство учреждения и вовлечённые сотрудники полностью сотрудничают с бюро и предоставляют следствию всю необходимую информацию.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня сообщили, что не могут предоставить более подробные комментарии о действиях правоохранительных органов, ссылаясь на ограничения в распространении информации и обязательства о неразглашении.

В больнице отметили, что сотрудничают с ответственными учреждениями и оказывают необходимую поддержку следствию. Одновременно в PSKUS подчеркнули, что пациентам беспокоиться не о чем — работа больницы продолжается в обычном режиме. Плановые и неотложные медицинские услуги оказываются в полном объёме.

В Травматологической и ортопедической больнице также подтвердили, что в четверг в больнице проводились следственные действия, однако, как и в других медучреждениях, отказались от более подробных комментариев «в интересах расследования дела».

Руководитель отдела общественных отношений самоуправления Валмиерского края Кристине Мелеце подтвердила агентству LETA, что самоуправление не было проинформировано об обысках в Видземской больнице. Однако после появления информации в СМИ было выяснено, что работа больницы в результате обысков не нарушена, председатель правления Угис Мусковс находится на рабочем месте и продолжает исполнять свои обязанности. При этом агентству LETA пока не удалось связаться с Мусковсом.

Мелеце подчеркнула, что самоуправление как держатель капитальных долей больницы будет сотрудничать с правоохранительными органами и внимательно следить за развитием событий. В свою очередь собственником Клинической университетской больницы имени Паулса Страдиньша и Травматологической и ортопедической больницы является государство Латвия.

(Новость дополняется)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

