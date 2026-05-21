Катастрофа рейса Рио–Париж: Air France и Airbus признаны виновными в непредумышленном убийстве

Парижский апелляционный суд согласился с требованиями прокуратуры, хотя в первой инстанции Air France и Airbus были оправданы. Как юридические лица авиакомпания и концерн приговорены к максимально возможному штрафу в 225 000 евро.

1 июня 2009 года рейс AF447, следовавший из бразильского Рио-де-Жанейро во французскую столицу Париж, рухнул в Атлантику посреди ночи, через несколько часов после вылета.

Данные бортовых самописцев подтвердили, что отправной точкой аварии стало обледенение скоростных датчиков, трубок Пито, когда самолёт на большой высоте проходил сложный метеорологический район "Pot au noir" (внутритропическая зона конвергенции) вблизи экватора.

Все 216 пассажиров и 12 членов экипажа погибли в катастрофе. На борту A330 находились граждане 33 стран, в том числе 72 француза и 58 бразильцев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории французской гражданской авиации.

И в суде первой инстанции, и в апелляции Airbus и Air France отрицали какую-либо уголовную ответственность, указывая прежде всего на ошибочные решения пилотов, принятые в условиях чрезвычайной ситуации.

Обвинение вменило Airbus "недооценку серьёзности отказов трубок Пито, установленных на борту", а также "недостаточное информирование экипажей эксплуатирующих компаний, которое не позволило пилотам отреагировать должным образом и привело к ситуации, завершившейся катастрофой".

В отношении Air France обвинение указало на "недостаточную подготовку персонала в части процедур на случай обледенения трубок Пито и связанных с этим отказов" и "недостаточное информирование экипажей о выявлении обледенения" этих датчиков, "что было необходимо для обеспечения безопасности полётов".