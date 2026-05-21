Катастрофа рейса Рио–Париж: Air France и Airbus признаны виновными в непредумышленном убийстве

Euronews 21 мая, 2026 17:44

Мир 0 комментариев

Авиакомпания Air France и авиастроительный концерн Airbus были признаны в четверг 21 мая "единственными и полностью ответственными" за крушение рейса Рио-де-Жанейро – Париж, в результате которого в 2009 году погибли 228 человек.

Парижский апелляционный суд согласился с требованиями прокуратуры, хотя в первой инстанции Air France и Airbus были оправданы. Как юридические лица авиакомпания и концерн приговорены к максимально возможному штрафу в 225 000 евро.

1 июня 2009 года рейс AF447, следовавший из бразильского Рио-де-Жанейро во французскую столицу Париж, рухнул в Атлантику посреди ночи, через несколько часов после вылета.

Данные бортовых самописцев подтвердили, что отправной точкой аварии стало обледенение скоростных датчиков, трубок Пито, когда самолёт на большой высоте проходил сложный метеорологический район "Pot au noir" (внутритропическая зона конвергенции) вблизи экватора.

Все 216 пассажиров и 12 членов экипажа погибли в катастрофе. На борту A330 находились граждане 33 стран, в том числе 72 француза и 58 бразильцев. Это крупнейшая авиакатастрофа в истории французской гражданской авиации.

 И в суде первой инстанции, и в апелляции Airbus и Air France отрицали какую-либо уголовную ответственность, указывая прежде всего на ошибочные решения пилотов, принятые в условиях чрезвычайной ситуации.

Обвинение вменило Airbus "недооценку серьёзности отказов трубок Пито, установленных на борту", а также "недостаточное информирование экипажей эксплуатирующих компаний, которое не позволило пилотам отреагировать должным образом и привело к ситуации, завершившейся катастрофой".

В отношении Air France обвинение указало на "недостаточную подготовку персонала в части процедур на случай обледенения трубок Пито и связанных с этим отказов" и "недостаточное информирование экипажей о выявлении обледенения" этих датчиков, "что было необходимо для обеспечения безопасности полётов".

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

