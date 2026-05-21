Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вс, 24. Мая
Релаксация без ограничений: прокурору предложили необычную взятку

Редакция PRESS 21 мая, 2026 17:15

Доказательства, полученные Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в ходе досудебного расследования, свидетельствуют о том, что физическое лицо, уже неоднократно попадавшее в поле зрения правоохранительных органов, передало прокурору взятку — карту посещения центра водной релаксации (SPA) с неограниченным сроком действия. Целью подкупа было добиться благосклонности прокурора в уголовном процессе, в рамках которого этому лицу предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. Информацию о факте дачи взятки KNAB получило от самого прокурора.

По итогам досудебного расследования KNAB предложило Прокуратуре по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях начать уголовное преследование в отношении физического лица за дачу взятки должностному лицу. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью первой статьи 323 Уголовного закона. За совершение такого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

19 мая KNAB направило материалы уголовного процесса в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях. В настоящее время прокуратура как руководитель процесса решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного дела, начатого 24 апреля 2026 года.

В KNAB подчеркнули, что все участники уголовного процесса имеют право на защиту, а также напомнили, что презумпция невиновности действует на всех этапах уголовного процесса — с момента, когда лицо становится подозреваемым или обвиняемым, и до тех пор, пока его вина не будет установлена в предусмотренном законом порядке.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

