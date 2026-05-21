Релаксация без ограничений: прокурору предложили необычную взятку

По итогам досудебного расследования KNAB предложило Прокуратуре по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях начать уголовное преследование в отношении физического лица за дачу взятки должностному лицу. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью первой статьи 323 Уголовного закона. За совершение такого преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

19 мая KNAB направило материалы уголовного процесса в Прокуратуру по расследованию преступлений на службе в государственных учреждениях. В настоящее время прокуратура как руководитель процесса решает вопрос о дальнейшем ходе этого уголовного дела, начатого 24 апреля 2026 года.

В KNAB подчеркнули, что все участники уголовного процесса имеют право на защиту, а также напомнили, что презумпция невиновности действует на всех этапах уголовного процесса — с момента, когда лицо становится подозреваемым или обвиняемым, и до тех пор, пока его вина не будет установлена в предусмотренном законом порядке.