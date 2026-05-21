Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики ЕС

Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз роста экономики стран ЕС из-за войны США и Израиля против Ирана. По оценке регулятора, опубликованной в четверг, 21 мая, суммарный валовой внутренний продукт 27 государств Евросоюза в текущем году вырастет всего на 1,1% - против 1,5% в 2025 году.

По сравнению с осенним прогнозом, это снижение на 0,3 процентного пункта - несмотря на хорошее начало 2026 года. Инфляция, по оценке ЕК, составит 3,1% - на один процентный пункт выше прежних ожиданий.

"Экономика ЕС столкнулась с новым энергетическим шоком, который ведет к росту производственных издержек и потребительских цен, что в свою очередь сдерживает потребление", - говорится в документе. Прибыль многих европейских компаний, по прогнозу, сократится, при этом уровень неопределенности остается высоким.

Причины энергетического шока

В конце февраля США совместно с Израилем нанесли удар по Ирану. Тот ответил ударами по ряду государств Персидского залива.

В результате пострадали энергетические объекты, а Ормузский пролив - важнейшая для транспортировки нефти и газа морская артерия между Ираном и Оманом - фактически заблокирован. Это привело к резкому скачку цен на топливо на заправочных станциях.

Прогнозы по Евросоюзу на 2027 год

На 2027 год Еврокомиссия прогнозирует рост экономики ЕС на 1,4% и инфляцию на уровне 2,4% - при целевом показателе Европейского центрального банка в 2%. Последствия более высоких цен на энергоносители ощутятся и в следующем году, но ситуация должна улучшиться, считает регулятор.

"Важно, что экономика ЕС в последние годы претерпела значительные структурные изменения", - подчеркнула Еврокомиссия, при этом отметив, что нынешний кризис пока несопоставим с энергетическим шоком 2022 года, который последовал за нападением России на Украину: зависимость ЕС от нефти и газа снизилась, а доля возобновляемых источников энергии возросла. В то же время, если перебои в поставках затянутся дольше, чем ожидают рынки, прогнозы могут оказаться "значительно менее благоприятными", предупредила Еврокомиссия.

Брюссель призвал к целевой поддержке нуждающихся домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, предостерегая от повсеместных субсидий как крайне дорогостоящих в долгосрочной перспективе. В Германии на май и июнь введена скидка на топливо, которую экономисты критикуют как недостаточно адресную меру.