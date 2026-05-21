Еврокомиссия снизила прогноз роста экономики ЕС

Редакция PRESS 21 мая, 2026 15:48

Бизнес 0 комментариев

Брюссель ухудшил прогноз экономического роста для стран Евросоюза и повысил ожидания по инфляции. Главной причиной названы последствия нового энергетического шока из-за войны на Ближнем Востоке.

Европейская комиссия (ЕК) снизила прогноз роста экономики стран ЕС из-за войны США и Израиля против Ирана. По оценке регулятора, опубликованной в четверг, 21 мая, суммарный валовой внутренний продукт 27 государств Евросоюза в текущем году вырастет всего на 1,1% - против 1,5% в 2025 году.

По сравнению с осенним прогнозом, это снижение на 0,3 процентного пункта - несмотря на хорошее начало 2026 года. Инфляция, по оценке ЕК, составит 3,1% - на один процентный пункт выше прежних ожиданий.

"Экономика ЕС столкнулась с новым энергетическим шоком, который ведет к росту производственных издержек и потребительских цен, что в свою очередь сдерживает потребление", - говорится в документе. Прибыль многих европейских компаний, по прогнозу, сократится, при этом уровень неопределенности остается высоким.

Причины энергетического шока

В конце февраля США совместно с Израилем нанесли удар по Ирану. Тот ответил ударами по ряду государств Персидского залива.

В результате пострадали энергетические объекты, а Ормузский пролив - важнейшая для транспортировки нефти и газа морская артерия между Ираном и Оманом - фактически заблокирован. Это привело к резкому скачку цен на топливо на заправочных станциях.

 Прогнозы по Евросоюзу на 2027 год

На 2027 год Еврокомиссия прогнозирует рост экономики ЕС на 1,4% и инфляцию на уровне 2,4% - при целевом показателе Европейского центрального банка в 2%. Последствия более высоких цен на энергоносители ощутятся и в следующем году, но ситуация должна улучшиться, считает регулятор.

"Важно, что экономика ЕС в последние годы претерпела значительные структурные изменения", - подчеркнула Еврокомиссия, при этом отметив, что нынешний кризис пока несопоставим с энергетическим шоком 2022 года, который последовал за нападением России на Украину: зависимость ЕС от нефти и газа снизилась, а доля возобновляемых источников энергии возросла. В то же время, если перебои в поставках затянутся дольше, чем ожидают рынки, прогнозы могут оказаться "значительно менее благоприятными", предупредила Еврокомиссия.

Брюссель призвал к целевой поддержке нуждающихся домохозяйств и наиболее пострадавших предприятий, предостерегая от повсеместных субсидий как крайне дорогостоящих в долгосрочной перспективе. В Германии на май и июнь введена скидка на топливо, которую экономисты критикуют как недостаточно адресную меру.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

