Витамин С в еде оказался не таким безвредным — но дело не в апельсинах

Редакция PRESS 21 мая, 2026 17:30

Азбука здоровья 0 комментариев

Новое исследование связало популярные пищевые консерванты с повышенным давлением, инфарктами и инсультами.

Текст:
На этикетке всё выглядит спокойно: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, экстракт розмарина. Почти домашняя кухня, почти природа.

Но новое французское исследование заставляет посмотреть на такие добавки внимательнее.

Учёные проанализировали питание более 112 тысяч человек и выяснили: некоторые распространённые консерванты связаны с более высоким риском повышенного давления, инфаркта и инсульта.

Самое неожиданное — в списке оказались не только “страшные” нитриты из переработанного мяса, но и вещества с куда более дружелюбной репутацией. Например, аскорбиновая кислота, известная как витамин C, лимонная кислота и экстракт розмарина.

Но важная деталь: речь не о витамине C в апельсинах и не о лимонной кислоте в лимоне. Авторы подчёркивают, что добавки в промышленных продуктах могут действовать иначе, чем те же вещества в натуральной еде.

Исследование не доказывает, что именно консерванты вызывают болезни сердца. Это наблюдательная работа: она показывает связь, а не приговор. Но сигнал получился неприятный.

Проблема ещё и в том, что консерванты встречаются не только в ультрапереработанной еде. Их добавляют в выпечку, соусы, сыры, напитки, мясные продукты и готовые блюда.

То есть простой совет “не ешь фастфуд” уже не закрывает вопрос.

Учёные предлагают скучное, но рабочее решение: чаще выбирать минимально обработанную еду, а из быстрых вариантов — например, замороженные продукты без длинного списка добавок.

Получается странная вещь: иногда на этикетке опаснее звучит не непонятная химия, а очень знакомые слова.

Комментарии (0)
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

