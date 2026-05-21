Витамин С в еде оказался не таким безвредным — но дело не в апельсинах

На этикетке всё выглядит спокойно: лимонная кислота, аскорбиновая кислота, экстракт розмарина. Почти домашняя кухня, почти природа.

Но новое французское исследование заставляет посмотреть на такие добавки внимательнее.

Учёные проанализировали питание более 112 тысяч человек и выяснили: некоторые распространённые консерванты связаны с более высоким риском повышенного давления, инфаркта и инсульта.

Самое неожиданное — в списке оказались не только “страшные” нитриты из переработанного мяса, но и вещества с куда более дружелюбной репутацией. Например, аскорбиновая кислота, известная как витамин C, лимонная кислота и экстракт розмарина.

Но важная деталь: речь не о витамине C в апельсинах и не о лимонной кислоте в лимоне. Авторы подчёркивают, что добавки в промышленных продуктах могут действовать иначе, чем те же вещества в натуральной еде.

Исследование не доказывает, что именно консерванты вызывают болезни сердца. Это наблюдательная работа: она показывает связь, а не приговор. Но сигнал получился неприятный.

Проблема ещё и в том, что консерванты встречаются не только в ультрапереработанной еде. Их добавляют в выпечку, соусы, сыры, напитки, мясные продукты и готовые блюда.

То есть простой совет “не ешь фастфуд” уже не закрывает вопрос.

Учёные предлагают скучное, но рабочее решение: чаще выбирать минимально обработанную еду, а из быстрых вариантов — например, замороженные продукты без длинного списка добавок.

Получается странная вещь: иногда на этикетке опаснее звучит не непонятная химия, а очень знакомые слова.