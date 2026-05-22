Исчез в неизвестном направлении: что произошло с залетным дроном?

В четверг утром следы дрона, залетевшего со стороны Беларуси, исчезли в Краславском крае, и дальнейшая судьба летательного аппарата сейчас точно неизвестна, выяснило агентство LETA в Национальных вооружённых силах Латвии (НВС).

Последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве над Краславским краем, где затем его следы исчезли. Пока не получено подтверждения, что беспилотник упал в безлюдной местности.

Поднятым в воздух утром в четверг истребителям НАТО не удалось визуально идентифицировать дрон. В НВС приняли решение не продлевать предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве в районах Латгалии, поскольку признаков нахождения дрона в воздухе больше нет.

В НВС сообщили, что заметили опубликованные жителями в соцсетях видео якобы залетевшего дрона, однако проверить их подлинность сложно и невозможно точно убедиться, что записи не являются фальшивыми.

Наземные поиски дрона сейчас не проводятся, однако НВС поддерживают связь с другими службами.

Ранее сообщалось, что утром в четверг со стороны Белоруссии в Латвию залетел иностранный дрон. В связи с этим в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Дрон также наблюдали над территорией Краславского края. В 14:40 режим воздушной тревоги был прекращен. 

Как и обычно в подобных случаях, были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В НВС подчеркнули, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы иметь возможность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Ранее армия уже усилила системы противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Также в среду и вторник жители нескольких районов Латгалии и Видземе получали сообщения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Причём в некоторых районах Латгалии предупреждения во вторник приходили дважды — около полудня и вечером. Однако ни в одном из этих случаев дрон в Латвии обнаружен не был.

В обществе и среди должностных лиц началась дискуссия о том, нужно ли совершенствовать алгоритмы действий при таких регулярных предупреждениях, поскольку они существенно парализуют общественную и экономическую жизнь в регионах.

Тем временем во вторник истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил дрон над Эстонией.

Подобные сообщения системы сотового оповещения жители Латгалии получали и в последние месяцы. Они были связаны с приближением или залётом в воздушное пространство Латвии дронов, вероятно используемых в войне России против Украины. Несколько раз такие беспилотники взрывались и на территории Латвии — в частности, 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

В результате этих инцидентов люди не пострадали, однако последний случай в Резекне сначала привёл к отставке министра обороны, а затем и всего правительства под руководством Эвики Силини. Сейчас продолжаются переговоры о формировании нового правительства. До его утверждения работу продолжает кабинет министров под руководством Силини.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

