Последний раз дрон был зафиксирован техническими средствами в воздушном пространстве над Краславским краем, где затем его следы исчезли. Пока не получено подтверждения, что беспилотник упал в безлюдной местности.

Поднятым в воздух утром в четверг истребителям НАТО не удалось визуально идентифицировать дрон. В НВС приняли решение не продлевать предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве в районах Латгалии, поскольку признаков нахождения дрона в воздухе больше нет.

В НВС сообщили, что заметили опубликованные жителями в соцсетях видео якобы залетевшего дрона, однако проверить их подлинность сложно и невозможно точно убедиться, что записи не являются фальшивыми.

Наземные поиски дрона сейчас не проводятся, однако НВС поддерживают связь с другими службами.

Ранее сообщалось, что утром в четверг со стороны Белоруссии в Латвию залетел иностранный дрон. В связи с этим в Лудзенском, Резекненском, Краславском и Аугшдаугавском краях, а также в Резекне и Даугавпилсе было объявлено предупреждение о возможной угрозе в воздушном пространстве. Дрон также наблюдали над территорией Краславского края. В 14:40 режим воздушной тревоги был прекращен.

Как и обычно в подобных случаях, были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. В НВС подчеркнули, что совместно с союзниками по НАТО постоянно мониторят воздушное пространство, чтобы иметь возможность немедленно реагировать на потенциальные угрозы. Ранее армия уже усилила системы противовоздушной обороны на восточной границе, направив туда дополнительные подразделения.

Также в среду и вторник жители нескольких районов Латгалии и Видземе получали сообщения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Причём в некоторых районах Латгалии предупреждения во вторник приходили дважды — около полудня и вечером. Однако ни в одном из этих случаев дрон в Латвии обнаружен не был.

В обществе и среди должностных лиц началась дискуссия о том, нужно ли совершенствовать алгоритмы действий при таких регулярных предупреждениях, поскольку они существенно парализуют общественную и экономическую жизнь в регионах.

Тем временем во вторник истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил дрон над Эстонией.

Подобные сообщения системы сотового оповещения жители Латгалии получали и в последние месяцы. Они были связаны с приближением или залётом в воздушное пространство Латвии дронов, вероятно используемых в войне России против Украины. Несколько раз такие беспилотники взрывались и на территории Латвии — в частности, 7 мая это произошло на малоиспользуемой нефтебазе в Резекне.

В результате этих инцидентов люди не пострадали, однако последний случай в Резекне сначала привёл к отставке министра обороны, а затем и всего правительства под руководством Эвики Силини. Сейчас продолжаются переговоры о формировании нового правительства. До его утверждения работу продолжает кабинет министров под руководством Силини.