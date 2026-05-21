Доверьте ребенка профессионалу: в Латвии появилось «детское такси»

В дирекции рассказали, что "Vedu" - первая зарегистрированная в Латвии платформа, которая специализируется только на перевозке детей, и на основании этой регистрации предприятие получило правовую основу для запуска пилотного проекта в Латвии.

Представители "Vedu" сообщили агентству ЛЕТА, что платформа "Vedu" позволяет родителям доверить перевозку ребенка прошедшему профессиональную проверку водителю, одновременно сохраняя полную прозрачность и контроль.

Изначально услуга будет ориентирована на заранее запланированные поездки, что позволит водителям лучше организовывать рабочее время и прогнозировать доходы, а родителям обеспечит прозрачность и регулярность в повседневной логистике ребенка.

Планируется, что до конца года также будут добавлены вызовы такси по запросу и групповые поездки.

В отличие от обычных мобильных приложений такси, "Vedu" специализируется исключительно на перевозке детей в возрасте от шести до 18 лет с соблюдением повышенных стандартов безопасности и особыми техническими решениями. Цель платформы - помощь отдельным семьям, а также сотрудничество со школами и детскими садами в организации безопасных и удобных решений для перевозки школьников, объяснили в компании.

В то же время в компании подчеркивают, что новая платформа не планирует конкурировать с существующими поставщиками таксомоторных услуг, поскольку работает в узкой нише, предъявляя более высокие требования к водителям и, соответственно, предлагая более высокий уровень цен.

Инициаторы платформы подчеркивают, что деятельность платформы не ограничивается латвийским рынком и в качестве одного из главных направлений развития компании рассматривается ее экспортный потенциал.

Информация с сайта "Firmas.lv" свидетельствует, что ООО "Vedu" было основано в сентябре 2025 года, его основной капитал составляет 2800 евро. Предприятие принадлежит Марии Плотниеце (51,07%) и ООО "Creative service" (48,93%), которое, в свою очередь, принадлежит эстонской компании "Juristo", а истинным выгодоприобретателем компании является Янис Плотниекс.