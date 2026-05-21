Доверьте ребенка профессионалу: в Латвии появилось «детское такси»

Редакция PRESS 21 мая, 2026 16:48

Автотранспортная дирекция (АТД) зарегистрировала мобильное приложение "Vedu" от ООО "Vedu", предназначенное для безопасной перевозки детей, свидетельствует информация на сайте дирекции.

В дирекции рассказали, что "Vedu" - первая зарегистрированная в Латвии платформа, которая специализируется только на перевозке детей, и на основании этой регистрации предприятие получило правовую основу для запуска пилотного проекта в Латвии.

Представители "Vedu" сообщили агентству ЛЕТА, что платформа "Vedu" позволяет родителям доверить перевозку ребенка прошедшему профессиональную проверку водителю, одновременно сохраняя полную прозрачность и контроль.

Изначально услуга будет ориентирована на заранее запланированные поездки, что позволит водителям лучше организовывать рабочее время и прогнозировать доходы, а родителям обеспечит прозрачность и регулярность в повседневной логистике ребенка.

Планируется, что до конца года также будут добавлены вызовы такси по запросу и групповые поездки.

В отличие от обычных мобильных приложений такси, "Vedu" специализируется исключительно на перевозке детей в возрасте от шести до 18 лет с соблюдением повышенных стандартов безопасности и особыми техническими решениями. Цель платформы - помощь отдельным семьям, а также сотрудничество со школами и детскими садами в организации безопасных и удобных решений для перевозки школьников, объяснили в компании.

В то же время в компании подчеркивают, что новая платформа не планирует конкурировать с существующими поставщиками таксомоторных услуг, поскольку работает в узкой нише, предъявляя более высокие требования к водителям и, соответственно, предлагая более высокий уровень цен.

Инициаторы платформы подчеркивают, что деятельность платформы не ограничивается латвийским рынком и в качестве одного из главных направлений развития компании рассматривается ее экспортный потенциал.

Информация с сайта "Firmas.lv" свидетельствует, что ООО "Vedu" было основано в сентябре 2025 года, его основной капитал составляет 2800 евро. Предприятие принадлежит Марии Плотниеце (51,07%) и ООО "Creative service" (48,93%), которое, в свою очередь, принадлежит эстонской компании "Juristo", а истинным выгодоприобретателем компании является Янис Плотниекс.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

