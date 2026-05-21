Белуха увидела себя в зеркале — и начала крутиться перед ним

Белухи и так выглядят так, будто всё время слегка улыбаются. Но теперь выяснилось, что за этой “улыбкой” может скрываться куда больше, чем просто милый морской вид.

Новое исследование показало: белухи способны узнавать себя в зеркале. Это редкая способность, которую раньше находили у людей, человекообразных обезьян, дельфинов, слонов, сорок и даже некоторых рыб.

Учёные изучали записи из Нью-Йоркского аквариума. Зеркало установили у бассейна с белухами, а потом смотрели, как животные реагируют. Две белухи почти не заинтересовались, зато Наташа и её дочь Марис быстро поняли, что перед ними не чужая белуха.

Сначала они щёлкали челюстями, будто проверяли соперника. Потом начали двигать головой и следить, повторяет ли отражение их движения. А дальше началось самое эффектное: белухи рассматривали себя, заглядывали в собственную пасть, пускали пузыри и даже кусали их.

Марис делала перед зеркалом перевороты и двигала грудными плавниками — исследователи назвали этот жест чем-то вроде “танца плавниками”.

Для науки это не просто милая сцена из аквариума. Узнавание себя в зеркале считается признаком самосознания. У людей такая способность обычно появляется примерно в полтора года.

Исследователи говорят: чем больше мы узнаём о животных, тем короче становится список вещей, которые когда-то считались “только человеческими”.

Белуха просто посмотрела в зеркало. А людям снова пришлось немного подвинуться на пьедестале.