«Боятся те, кто не знает»: Слайдиньш оценил вероятность ядерного удара по Латвии (2)

Редакция PRESS 22 мая, 2026 09:22

Россия объявила, что с 19 по 22 мая её вооружённые силы проведут масштабные учения по подготовке и применению ядерного оружия «в условиях угрозы агрессии». Как в эфире передачи TV24 «Актуально в войне в Украине» заявил майор Национальных вооруженных сил (НВС) и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш, ядерная риторика вновь используется как инструмент запугивания.

Согласно информации России, в учениях задействованы более 64 тысяч военнослужащих по всей территории страны. В манёврах участвуют свыше 7800 единиц боевой техники, как минимум 200 ракетных пусковых установок, 140 самолётов, а также флот — 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая стратегические ракетные субмарины.

Учения планируется проводить и совместно с Белоруссией, однако военные эксперты считают, что это скорее инструмент психологического давления и устрашения. Как отметил Слайдиньш, по его данным в настоящее время у Беларуси нет ядерного оружия, и маловероятно, что Россия передаст его этой стране. Он напомнил, что Белоруссия модернизировала свои самолёты Су-24 и получила от России баллистические ракеты «Искандер», однако это ещё не означает размещения ядерного оружия на территории страны.

По словам Слайдиньша, главная цель подобных заявлений — запугать Запад и создать напряжённость.

«Это давление работает по принципу — те, кто не знает, боятся», — отметил он.

При этом Слайдиньш подчеркнул, что сейчас у России не было бы реальной выгоды от применения ядерного оружия. Китай категорически выступает против такого сценария, аналогичную позицию занимают и ряд других мировых лидеров. Слайдиньш оценил вероятность применения ядерного оружия как очень низкую — менее пяти процентов.

Он также отметил, что Европа уже не реагирует на ядерные угрозы так эмоционально, как в 2022 году. Постоянный ядерный шантаж постепенно теряет свой психологический эффект, а реакция Запада становится более прагматичной. В то же время эксперты подчёркивают, что это не означает, что угрозы можно игнорировать.

Слайдиньш напомнил, что несколько месяцев назад ядерные учения проводила и Франция, во время которых демонстрировались сценарии возможного удара по Москве. По его мнению, это показывает, что сигналы ядерного сдерживания сейчас активно демонстрируют обе стороны.

По оценке Слайдиньша, это одни из крупнейших ядерных учений, проходивших в России за последнее время.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

