Согласно информации России, в учениях задействованы более 64 тысяч военнослужащих по всей территории страны. В манёврах участвуют свыше 7800 единиц боевой техники, как минимум 200 ракетных пусковых установок, 140 самолётов, а также флот — 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, включая стратегические ракетные субмарины.

Учения планируется проводить и совместно с Белоруссией, однако военные эксперты считают, что это скорее инструмент психологического давления и устрашения. Как отметил Слайдиньш, по его данным в настоящее время у Беларуси нет ядерного оружия, и маловероятно, что Россия передаст его этой стране. Он напомнил, что Белоруссия модернизировала свои самолёты Су-24 и получила от России баллистические ракеты «Искандер», однако это ещё не означает размещения ядерного оружия на территории страны.

По словам Слайдиньша, главная цель подобных заявлений — запугать Запад и создать напряжённость.

«Это давление работает по принципу — те, кто не знает, боятся», — отметил он.

При этом Слайдиньш подчеркнул, что сейчас у России не было бы реальной выгоды от применения ядерного оружия. Китай категорически выступает против такого сценария, аналогичную позицию занимают и ряд других мировых лидеров. Слайдиньш оценил вероятность применения ядерного оружия как очень низкую — менее пяти процентов.

Он также отметил, что Европа уже не реагирует на ядерные угрозы так эмоционально, как в 2022 году. Постоянный ядерный шантаж постепенно теряет свой психологический эффект, а реакция Запада становится более прагматичной. В то же время эксперты подчёркивают, что это не означает, что угрозы можно игнорировать.

Слайдиньш напомнил, что несколько месяцев назад ядерные учения проводила и Франция, во время которых демонстрировались сценарии возможного удара по Москве. По его мнению, это показывает, что сигналы ядерного сдерживания сейчас активно демонстрируют обе стороны.

По оценке Слайдиньша, это одни из крупнейших ядерных учений, проходивших в России за последнее время.