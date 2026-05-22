За заслуги: продюсер из Москвы получила гражданство Латвии в особом порядке (2)

22 мая, 2026 07:35

Сейм в четверг принял решение предоставить гражданство Латвии кинопродюсеру Юлии Кабациной.

Кабацина, родившаяся в Москве, живёт в Латвии с 2016 года, а её семья переехала в страну ещё в 2008 году. В 2024 году ей был предоставлен статус беженца в Латвии. Кабацина интегрировалась в латвийское общество и участвует в культурных, общественных и международных проектах, особенно связанных с поддержкой Украины и вопросами европейской безопасности.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Кабацина включилась в помощь украинским беженцам в Латвии, организуя благотворительные и культурные проекты, кинопоказы и международные мероприятия. Она продюсировала документальные фильмы о российской агрессии против Украины и сотрудничала с латвийскими учреждениями, дипломатическими представительствами и депутатами Европарламента при организации международных мероприятий. Её деятельность направлена на актуализацию вопросов безопасности и демократии в международной среде, а также на укрепление международного имиджа Латвии.

Кабацина обратилась в комиссию Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества с просьбой рассмотреть возможность предоставления ей латвийского гражданства. В заявлении претендентка на гражданство указала, что считает Латвию своим домом и идентифицирует себя с европейскими демократическими ценностями. Кабацина представила комиссии нотариально заверенное заявление об отказе от российского гражданства, а также указала, что как лицо со статусом беженца в Латвии не может обращаться в российские дипломатические представительства.

Поддержку предоставлению Кабациной гражданства Латвии выразили несколько учреждений и известных общественных деятелей, отметив её вклад в проекты поддержки Украины, помощь украинским беженцам, а также укрепление безопасности Латвии и демократических ценностей.

В рекомендациях особо подчёркивалась её деятельность по организации международных мероприятий, созданию документальных фильмов и сотрудничеству с латвийскими учреждениями и дипломатическими представительствами.

Управление по делам гражданства и миграции (PNLP) указало, что в настоящее время Кабацина не может получить гражданство Латвии в порядке натурализации, поскольку имеет постоянный вид на жительство лишь с 10 апреля 2024 года.

Комиссия пришла к выводу, что по объективным и не зависящим от воли претендентки обстоятельствам Кабацина пока не может получить латвийское гражданство в порядке натурализации, однако признание её гражданкой Латвии специальным законом соответствует целям Закона о гражданстве. Комиссия установила, что Кабацина длительное время проживает в Латвии, интегрировалась в латвийское общество и своей профессиональной и общественной деятельностью способствует укреплению международной репутации Латвии, безопасности и демократических ценностей.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

