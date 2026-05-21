Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Что останется у «Нового Единства»? Переговоры по правительству продолжаются

© LETA 21 мая, 2026 17:34

Новости Латвии 0 комментариев

В настоящее время партиям, которые выразили готовность войти в формируемое кандидатом в премьер-министры Андрисом Кулбергсом ("Объединенный список") правительство, предложено подать свои варианты декларации нового правительства и обсудить их в пятницу, 22 мая.

Хотя в четверг формальные переговоры не велись, в кулуарах обсуждалось возможное перераспределение сфер ответственности, выяснило агентство ЛЕТА. Например, руководство Министерством финансов может достаться "Объединенному списку", поскольку обычно это министерство возглавляет партия премьер-министра.

Агентству ЛЕТА известно, что на данный момент в неформальных переговорах о распределении сфер ответственности Союз зеленых и крестьян (СЗК) настаивает на сохранении курируемых им министерств, а именно, Министерства земледелия, Министерства экономики, Министерства благосостояния и Министерства климата и энергетики. В то же время СЗК якобы готов в ходе переговоров отказаться от руководства Министерством климата и энергетики.

Учитывая, что "Прогрессивные" не участвуют в формировании нового правительства, вакантными остались посты министров сообщения, обороны и культуры.

Агентству ЛЕТА также известно, что Национальное объединение могло бы взять на себя руководство одним из силовых министерств, например, Министерством обороны или Министерством внутренних дел. Однако обычно эти министерства одновременно не возглавляет одна политическая сила. Нацобъединение могло бы взять на себя ответственность за Министерство образования и науки и Министерство культуры.

В свою очередь, в партии "Новое Единство" еще идет обсуждение того, какие сферы ответственности эта политическая сила могла бы сохранить или взять на себя.

Как сообщалось, после отставки правительства Эвики Силини ("Новое Единство") президент Эдгар Ринкевич поручил формирование нового правительства Кулбергсу ("Объединенный список").

В среду вечером было подписано базовое соглашение потенциального нового правительства, которое послужит основой для дальнейших переговоров о предстоящей работе. Также стало известно, что должности могут быть разделены по принципу равенства - каждая партий может получить одинаковое количество постов.

В среду "Новое Единство" приняло решение участвовать в формируемом правительстве, если будет достигнуто соглашение о предстоящей работе. Таким образом, в новом правительстве могут быть представлены "Объединенный список", "Новое Единство", Национальное объединение и Союз зеленых и крестьян (СЗК), что обеспечит необходимое большинство голосов в Сейме.

Подписанное в среду вечером соглашение предусматривает концентрацию на выполняемых задачах в период работы 14-го Сейма, с особым акцентом на безопасность, финансовую стабилизацию и фискальную дисциплину.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать