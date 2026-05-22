«Не надо поднимать волну»: премьер Литвы осадила министра, предложившего ударить по Калининграду

«Я слышала разные высказывания, в том числе о перенаправлении дронов, поэтому сегодня, на мой взгляд, следовало бы воздержаться от резких заявлений», — сказала Ругинене во время «часа правительства» в Сейме, отвечая на просьбу председателя находящегося в оппозиции Либерального движения Виктории Чмилите-Нильсен оценить высказывания Будриса о кёнигсбергском эксклаве.

На этой неделе в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung Будрис заявил, что у НАТО есть все средства, чтобы уничтожить противовоздушную оборону в этом эксклаве.

«Русским нужно продемонстрировать, что мы можем взять их маленькую крепость, созданную ими в Калининграде. У НАТО есть средства в чрезвычайной ситуации сравнять с землёй находящиеся там российские системы ПВО и ракетные базы», — сказал министр иностранных дел Литвы.



Кроме того, Будрис написал на платформе X, что Россия сознательно перенаправляет украинские беспилотники в страны Балтии и ведёт против этих стран кампанию по дискредитации.

Эта запись появилась после того, как Служба внешней разведки России (СВР) во вторник распространила ложное утверждение о том, что Украина якобы готовится наносить удары по России с территории стран Балтии и что в Латвию якобы прибыли украинские военные.

«Говорить о том, что есть данные о перенаправлении беспилотников в Литву, — таких данных нет. Сегодня важно сохранять спокойствие, чётко следовать инструкциям и не поднимать лишнюю волну там, где её нет», — указала Ругинене.

Депутат Виталий Шершнёв из Смешанной депутатской группы Сейма попросил главу правительства уточнить позицию по поводу высказываний Будриса о кёнигсбергском эксклаве.

«Какова цель господина Будриса, когда он эскалирует этот вопрос, — то ли приближаются президентские выборы, то ли он работает на какие-то “пентагоны”?» — сказал Шершнёв.

Премьер-министр заявила, что оценивает высказывания Будриса как его своеобразное желание использовать риторику сдерживания. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше использовали риторику сдерживания, а не риторику эскалации», — сказала Ругинене.