Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

«Не надо поднимать волну»: премьер Литвы осадила министра, предложившего ударить по Калининграду

© LETA 22 мая, 2026 09:45

Выбор редакции 0 комментариев

После заявлений министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса о способности НАТО нейтрализовать российскую противовоздушную оборону в Калининградской области, а также о действиях России, направленных на перенаправление украинских беспилотников в страны Балтии, премьер-министр Инга Ругинене призвала "воздержаться от резких заявлений».

«Я слышала разные высказывания, в том числе о перенаправлении дронов, поэтому сегодня, на мой взгляд, следовало бы воздержаться от резких заявлений», — сказала Ругинене во время «часа правительства» в Сейме, отвечая на просьбу председателя находящегося в оппозиции Либерального движения Виктории Чмилите-Нильсен оценить высказывания Будриса о кёнигсбергском эксклаве.

На этой неделе в интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung Будрис заявил, что у НАТО есть все средства, чтобы уничтожить противовоздушную оборону в этом эксклаве.

«Русским нужно продемонстрировать, что мы можем взять их маленькую крепость, созданную ими в Калининграде. У НАТО есть средства в чрезвычайной ситуации сравнять с землёй находящиеся там российские системы ПВО и ракетные базы», — сказал министр иностранных дел Литвы.
 
Кроме того, Будрис написал на платформе X, что Россия сознательно перенаправляет украинские беспилотники в страны Балтии и ведёт против этих стран кампанию по дискредитации.

Эта запись появилась после того, как Служба внешней разведки России (СВР) во вторник распространила ложное утверждение о том, что Украина якобы готовится наносить удары по России с территории стран Балтии и что в Латвию якобы прибыли украинские военные.

«Говорить о том, что есть данные о перенаправлении беспилотников в Литву, — таких данных нет. Сегодня важно сохранять спокойствие, чётко следовать инструкциям и не поднимать лишнюю волну там, где её нет», — указала Ругинене.

Депутат Виталий Шершнёв из Смешанной депутатской группы Сейма попросил главу правительства уточнить позицию по поводу высказываний Будриса о кёнигсбергском эксклаве.

«Какова цель господина Будриса, когда он эскалирует этот вопрос, — то ли приближаются президентские выборы, то ли он работает на какие-то “пентагоны”?» — сказал Шершнёв.

Премьер-министр заявила, что оценивает высказывания Будриса как его своеобразное желание использовать риторику сдерживания. «Мне бы очень хотелось, чтобы мы больше использовали риторику сдерживания, а не риторику эскалации», — сказала Ругинене.

 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать