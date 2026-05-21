«Эстония не разрешала использовать свою территорию»: послу РФ вручена нота в связи с дезинформацией

В ноте говорится, что Эстония решительно осуждает проводимую кампанию дезинформации, направленную против Эстонии, Латвии и Литвы, и требует, чтобы Россия немедленно прекратила распространять ложные утверждения, публично высказывать угрозы и совершать провокации, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Эстонии.

«Мы неоднократно подчеркивали — Эстония не разрешала использовать свою территорию или воздушное пространство для нанесения ударов по целям в России», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

«Заявления об обратном — это очередная российская пропаганда, которая не соответствует действительности, и они это знают», — отметил он.

«Угроза одной стране НАТО — это угроза всему НАТО. Мы также получили четкий и единый сигнал из Брюсселя о том, что наши союзники нас поддерживают», — добавил Цахкна.

Как уже сообщалось, в последнее время в воздушное пространство стран Балтии попадают дроны, которые зачастую являются украинскими дронами, запущенными на цели в России, но курс которых был изменен Россией с помощью средств электронной войны, перенаправив их на страны Балтии.

В свою очередь, Служба внешней разведки России (СВР) на этой неделе распространила ложные утверждения о том, что Украина готовит удары по тыловым районам России с территории стран Балтии и что в Латвию уже отправлены украинские военнослужащие.