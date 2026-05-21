Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Легендарный «Кошкин дом» в Риге обновят: котам сделают новую крышу

Редакция PRESS 21 мая, 2026 20:41

Новости Латвии 0 комментариев

Один из самых узнаваемых домов Старой Риги готовится к обновлению — у знаменитого "Кошкиного дома" начались работы по частичной реставрации фасадов, крыши и отдельных окон. Ремонт пройдет в несколько этапов и завершится осенью, а общая стоимость проекта составит около 650 тысяч евро.

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi приступило к восстановлению фасадов исторического здания на улице Мейстару, 10 в Риге. Работы затронут фасады со стороны улиц Маза Смилшу, Мейстару и Зиргу, а также кровлю и отдельные окна.

Член правления VNĪ Андрис Варна подчеркнул, что Кошкин дом является важной частью культурно-исторического наследия Риги, а его восстановление — это вклад не только в сохранение архитектуры, но и в благоустройство Старого города.

Здание, построенное в 1909 году в стиле северного модерна, известно двумя фигурами котов на крыше и скульптурой орла на фасаде со стороны улицы Мейстару. Руководитель строительного отдела AS Būvuzņēmums Restaurators Давис Приеде отметил, что проект важен как с точки зрения сохранения исторического облика, так и для улучшения городской среды и энергоэффективности здания.

Работы разделены на три этапа: сначала обновят фасад со стороны улицы Маза Смилшу, затем — улицы Мейстару, а заключительным этапом станет реставрация фасада на улице Зиргу. Параллельно планируется локальный ремонт окон и обновление кровли.

Весной 2026 года в здании уже завершили восстановление главной лестницы — были обновлены стены и потолки, заменены светильники и приведены в порядок инженерные сети. Сегодня в Кошкином доме работают различные государственные учреждения, организации и коммерческие компании.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать