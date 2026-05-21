Легендарный «Кошкин дом» в Риге обновят: котам сделают новую крышу

Государственное предприятие Valsts nekustamie īpašumi приступило к восстановлению фасадов исторического здания на улице Мейстару, 10 в Риге. Работы затронут фасады со стороны улиц Маза Смилшу, Мейстару и Зиргу, а также кровлю и отдельные окна.

Член правления VNĪ Андрис Варна подчеркнул, что Кошкин дом является важной частью культурно-исторического наследия Риги, а его восстановление — это вклад не только в сохранение архитектуры, но и в благоустройство Старого города.

Здание, построенное в 1909 году в стиле северного модерна, известно двумя фигурами котов на крыше и скульптурой орла на фасаде со стороны улицы Мейстару. Руководитель строительного отдела AS Būvuzņēmums Restaurators Давис Приеде отметил, что проект важен как с точки зрения сохранения исторического облика, так и для улучшения городской среды и энергоэффективности здания.

Работы разделены на три этапа: сначала обновят фасад со стороны улицы Маза Смилшу, затем — улицы Мейстару, а заключительным этапом станет реставрация фасада на улице Зиргу. Параллельно планируется локальный ремонт окон и обновление кровли.

Весной 2026 года в здании уже завершили восстановление главной лестницы — были обновлены стены и потолки, заменены светильники и приведены в порядок инженерные сети. Сегодня в Кошкином доме работают различные государственные учреждения, организации и коммерческие компании.