Что новая власть обещает пенсионерам и регионам?

По его словам, работа над содержанием декларации идет весь день. Переговорщики последовательно проходят по разным сферам, чтобы понять, где уже есть общая рамка, а где еще придется искать компромисс.

«Определены основные направления для всех партий, и сейчас мы шаг за шагом проходим по важнейшим вопросам», - заявил Валайнис.

В числе тем, которые уже обсуждаются, он назвал введение базовых пенсий, прямые выплаты фермерам, экономическое развитие и укрепление человеческого капитала. Отдельный акцент, по словам министра, сделан на регионах.

«С точки зрения СЗК, региональное развитие всегда было важным приоритетом - как новое правительство будет видеть развитие регионов и какие решения предложит», - подчеркнул министр.

В переговорах также постепенно переходят к условиям для бизнеса, включая сокращение бюрократии. Валайнис говорит, что каждая партия подготовила свое видение первоочередных работ. Следующий этап - свести эти позиции в общий план действий.

Отдельно обсуждается и аграрная политика. По словам Валайниса, для этой сферы важно обеспечить последовательность решений, а не менять курс рывками после каждой политической перестановки.

При этом министр отказался комментировать слухи о возможном распределении должностей в новом Кабинете министров.

«Все, что сейчас появляется в публичном пространстве, является частью политического процесса - разные теории. Ни одну из них сейчас не могу подтвердить», - сказал Валайнис.

Партии, готовые войти в правительство кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса от «Объединенного списка», должны представить свои предложения к декларации. Цель переговоров - до 25 мая договориться о новой коалиции, включая распределение министерств и основные направления политики. После отставки прежнего премьера Эвики Силини новое правительство намерены формировать «Объединенный список», Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство».