Что новая власть обещает пенсионерам и регионам?

Редакция PRESS 23 мая, 2026 07:58

Новости Латвии 0 комментариев

Партии, которые пытаются собрать новую правительственную коалицию, уже обозначили основные направления будущей декларации. Теперь переговоры перешли в более плотную фазу - участники разбирают конкретные темы и спорные блоки. Об этом агентству LETA сказал председатель Латвийского союза крестьян, министр экономики Виктор Валайнис.

По его словам, работа над содержанием декларации идет весь день. Переговорщики последовательно проходят по разным сферам, чтобы понять, где уже есть общая рамка, а где еще придется искать компромисс.

«Определены основные направления для всех партий, и сейчас мы шаг за шагом проходим по важнейшим вопросам», - заявил Валайнис.

В числе тем, которые уже обсуждаются, он назвал введение базовых пенсий, прямые выплаты фермерам, экономическое развитие и укрепление человеческого капитала. Отдельный акцент, по словам министра, сделан на регионах.

«С точки зрения СЗК, региональное развитие всегда было важным приоритетом - как новое правительство будет видеть развитие регионов и какие решения предложит», - подчеркнул министр.

В переговорах также постепенно переходят к условиям для бизнеса, включая сокращение бюрократии. Валайнис говорит, что каждая партия подготовила свое видение первоочередных работ. Следующий этап - свести эти позиции в общий план действий.

Отдельно обсуждается и аграрная политика. По словам Валайниса, для этой сферы важно обеспечить последовательность решений, а не менять курс рывками после каждой политической перестановки.

При этом министр отказался комментировать слухи о возможном распределении должностей в новом Кабинете министров.

«Все, что сейчас появляется в публичном пространстве, является частью политического процесса - разные теории. Ни одну из них сейчас не могу подтвердить», - сказал Валайнис.

Партии, готовые войти в правительство кандидата в премьер-министры Андриса Кулбергса от «Объединенного списка», должны представить свои предложения к декларации. Цель переговоров - до 25 мая договориться о новой коалиции, включая распределение министерств и основные направления политики. После отставки прежнего премьера Эвики Силини новое правительство намерены формировать «Объединенный список», Национальное объединение, Союз зеленых и крестьян и «Новое Единство».

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

