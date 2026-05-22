В случае кризиса останемся без лекарств? Латвия импортирует 95% препаратов

Янтоне считает, что в кризис местная фармацевтика становится частью государственной безопасности. Речь идет не только о заводах, но и о снабжении, аптеках, научной базе и специалистах. При этом Латвия, по ее словам, остается одной из немногих стран региона, где есть полный цикл - от науки и разработки препаратов до производства, поставок на внутренний рынок и экспорта.

«У нас есть как производственные предприятия, так и исторически развитая база знаний и инфраструктуры, научные институты, университеты, опытные специалисты и формировавшиеся десятилетиями традиции в химии и фармации. Это стратегический потенциал Латвии, а не просто одна из базовых отраслей экономики страны», - подчеркивает Янтоне.

В Европе все активнее говорят о стратегической автономии в фармацевтике. Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Швеция уже развивают это направление при поддержке национальных правительств и ЕС. Янтоне напоминает: пандемия показала, насколько опасна зависимость от международных цепочек поставок и чужих производственных мощностей.

Сейчас более 90% произведенных в Латвии медикаментов идет на экспорт, а вклад отрасли в экономику достигает около 4% ВВП. Латвийские компании развивают производство генерических препаратов - лекарств, у которых истек срок патентной защиты. Их выход на рынок усиливает конкуренцию и снижает цены.

«Именно поэтому присутствие местных производителей в стране важно, поскольку оно обеспечивает не только рабочие места и экспорт, но и более здоровую конкуренцию и более предсказуемую доступность медикаментов», - подчеркивает Янтоне.

По мнению главы LZRA, Латвия может стать фармацевтическим и медицинско-технологическим центром Балтии и Северных стран. Но для этого нужны резервы критически важных лекарств, разумные госзакупки, «зеленый коридор» для местных производителей в системе компенсируемых лекарств, поддержка исследований, модернизация производства и политическая воля.