Белок теперь кладут даже в попкорн — учёный объяснил, где люди перегнули палку

Редакция PRESS 22 мая, 2026 14:25

Сначала белок был просто частью еды. Мясо, рыба, яйца, творог, бобовые — ничего особенно загадочного.

Потом что-то пошло не так.

Сегодня белок можно найти почти везде: в порошках, батончиках, йогуртах, кашах, блинах, печенье и даже в попкорне. Полки магазинов выглядят так, будто обычная еда больше не имеет права существовать, пока на упаковке крупно не написано “protein”.

И вот теперь один из людей, чьи исследования помогли сделать белок звездой питания, говорит: всё полезно, но вы немного увлеклись.

Профессор Дональд Лейман из Иллинойсского университета много лет изучал белок и особенно аминокислоту лейцин. Именно лейцин важен для роста и восстановления мышц, поэтому белок стал любимой темой спортсменов, людей после 40 и всех, кто не хочет однажды обнаружить, что мышцы тихо ушли в отпуск.

Но, по словам Леймана, белковая мода превратилась в маркетинговую гонку. Люди начали смотреть на еду так, будто каждый перекус обязан быть мини-тренировкой для бицепса.

Первая важная вещь: белок действительно нужен. Он помогает мышцам восстанавливаться, поддерживает ткани организма и становится особенно важным с возрастом, когда мышечная масса начинает постепенно снижаться. Исследования Леймана и его коллег показывают, что пожилым людям часто нужно больше внимания к белку за приём пищи, чем молодым: около 20–30 г белка за раз может быть важным ориентиром для запуска мышечного синтеза.

Вторая вещь: не вся проблема в том, сколько белка человек съел за день. Важнее, как он распределён. Если утром кофе и булочка, днём что-то случайное, а вечером огромная белковая порция, организм не обязательно использует это идеально. В работах о белке и составе тела Лейман отдельно подчёркивает значение распределения белка по приёмам пищи, а не только общей дневной суммы.

Третья вещь: белковый батончик не становится магическим просто потому, что на нём написано “protein”. Белок в рационе можно получать из обычных продуктов: яиц, рыбы, мяса, молочных продуктов, бобовых, сои, орехов и других источников. Упаковка с модным словом не отменяет состава, сахара, калорий и общего качества еды.

Самое смешное в нынешней белковой лихорадке то, что люди иногда покупают “полезный” протеиновый десерт, который по смыслу всё равно остаётся десертом. Просто теперь он пришёл в спортзал в новой футболке.

Лейман не говорит, что белок — ерунда. Наоборот: его исследования как раз помогли показать, почему белок важен для мышц, старения и восстановления. Но из нормального научного вывода рынок сделал почти культ.

В итоге простая мысль потерялась за упаковками: большинству людей не нужно превращать кухню в спортивную лабораторию. Нужно есть достаточно белка, распределять его разумно и помнить, что надпись на пачке — это ещё не здоровье.

А если попкорн однажды начнёт обещать “поддержку мышечного синтеза”, возможно, человечеству пора просто спокойно пообедать.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

