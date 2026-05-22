Белок теперь кладут даже в попкорн — учёный объяснил, где люди перегнули палку

Потом что-то пошло не так.

Сегодня белок можно найти почти везде: в порошках, батончиках, йогуртах, кашах, блинах, печенье и даже в попкорне. Полки магазинов выглядят так, будто обычная еда больше не имеет права существовать, пока на упаковке крупно не написано “protein”.

И вот теперь один из людей, чьи исследования помогли сделать белок звездой питания, говорит: всё полезно, но вы немного увлеклись.

Профессор Дональд Лейман из Иллинойсского университета много лет изучал белок и особенно аминокислоту лейцин. Именно лейцин важен для роста и восстановления мышц, поэтому белок стал любимой темой спортсменов, людей после 40 и всех, кто не хочет однажды обнаружить, что мышцы тихо ушли в отпуск.

Но, по словам Леймана, белковая мода превратилась в маркетинговую гонку. Люди начали смотреть на еду так, будто каждый перекус обязан быть мини-тренировкой для бицепса.

Первая важная вещь: белок действительно нужен. Он помогает мышцам восстанавливаться, поддерживает ткани организма и становится особенно важным с возрастом, когда мышечная масса начинает постепенно снижаться. Исследования Леймана и его коллег показывают, что пожилым людям часто нужно больше внимания к белку за приём пищи, чем молодым: около 20–30 г белка за раз может быть важным ориентиром для запуска мышечного синтеза.

Вторая вещь: не вся проблема в том, сколько белка человек съел за день. Важнее, как он распределён. Если утром кофе и булочка, днём что-то случайное, а вечером огромная белковая порция, организм не обязательно использует это идеально. В работах о белке и составе тела Лейман отдельно подчёркивает значение распределения белка по приёмам пищи, а не только общей дневной суммы.

Третья вещь: белковый батончик не становится магическим просто потому, что на нём написано “protein”. Белок в рационе можно получать из обычных продуктов: яиц, рыбы, мяса, молочных продуктов, бобовых, сои, орехов и других источников. Упаковка с модным словом не отменяет состава, сахара, калорий и общего качества еды.

Самое смешное в нынешней белковой лихорадке то, что люди иногда покупают “полезный” протеиновый десерт, который по смыслу всё равно остаётся десертом. Просто теперь он пришёл в спортзал в новой футболке.

Лейман не говорит, что белок — ерунда. Наоборот: его исследования как раз помогли показать, почему белок важен для мышц, старения и восстановления. Но из нормального научного вывода рынок сделал почти культ.

В итоге простая мысль потерялась за упаковками: большинству людей не нужно превращать кухню в спортивную лабораторию. Нужно есть достаточно белка, распределять его разумно и помнить, что надпись на пачке — это ещё не здоровье.

А если попкорн однажды начнёт обещать “поддержку мышечного синтеза”, возможно, человечеству пора просто спокойно пообедать.