Поддержка Нацобъединения падает: свежие рейтинги партий

Самой крупной группой по‑прежнему остаются неопределившиеся: 27,7% опрошенных не знают, за кого голосовать (в марте таких респондентов было 26,1%). Еще 13,2% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Это означает, что позиции партий до следующих выборов в Сейм все еще могут существенно измениться.

Если бы выборы были завтра, за кого бы вы проголосовали?

Наибольший рост — у партии «Мы меняем правила»

В нижней части рейтинга находится партия «Платформа 21» с 0,2%. Далее следуют «Движение «За!»» — 0,3%, «Новая консервативная партия» — 0,7 %. У «Русского союза Латвии» и партии «Восходящее солнце для Латвии» — по 1%, у «Центра согласия» — 1,5%, у «Для развития Латвии» — 1,7%.

Поддержка партии «Стабильности!» в этом опросе составляет 2,6%. Над ней — партия «Мы меняем правила» с 3,3%. Именно у этой политической силы в последних рейтингах был самый заметный рост.

«Я бы сказал, что потенциал получить на следующих выборах хороший результат у них очень, очень большой, потому что их ключевые тезисы о том, что происходит в государстве и что и как нужно делать, резонируют со взглядами очень большой части избирателей. Другое дело — нет ни малейших сомнений, что нынешний правительственный кризис и формирование нового кабинета в определенном смысле путают им карты», — говорит директор SKDS Арнис Кактиньш.

Самое большое падение — у «Национального объединения»

Далее в рейтинге следует «Национальное объединение» с 4,4%. Это, в свою очередь, самое выраженное падение в последних данных: еще месяц назад «Национальное объединение» входило в первую тройку.

Выше пяти процентов находятся партии как нынешнего технического, так и, вероятно, формирующегося нового правительства: «Союз зеленых и крестьян» — 5,6% и «Новое Единство» — 5,9%. Поддержка «Суверенной власти» осталась неизменной — 6,2%.

Рост показали все три партии из верхней части рейтинга. «Объединенный список» получил 6,8%, «Прогрессивные» — 7,8%, а на первом месте без изменений остается «Латвия на первом месте» — 9,3%.

Однако картина меняется, если учитывать не ответы всех опрошенных, а только тех, кто уже определился с выбором и заявил о готовности участвовать в выборах.

В таком перерасчете порог в пять процентов преодолели бы восемь партий. Первое место делили бы «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные» — у каждой из них по 14,9%. Далее следовали бы «Объединенный список» — 11,5%, «Новое Единство» — 11,3%, «Суверенная власть» — 10%, «Союз зеленых и крестьян» — 8,7 %, «Национальное объединение» — 8,2%. Выше барьера прохождения в Сейм в этом расчете впервые оказалась партия «Мы меняем правила» — 5,2%.

Ниже пяти процентов в перерасчете остались бы «Стабильности!», «Для развития Латвии», «Центр согласия» и остальные партии.

Еще раз следует подчеркнуть, что опрос был проведен в конце апреля — начале мая, до частых инцидентов с дронами и до падения нынешнего правительства.

У руководителя SKDS Арниса Кактиньша нет сомнений, что в следующих рейтингах будут корректировки — возможно, даже очень существенные: «Но кто там может быть в выигрыше, а кто в проигрыше? По крайней мере я не могу этого сказать. Выиграть может кто угодно, и проиграть тоже может кто угодно. Потому что на самом деле сейчас невозможно предсказать, как именно все это разыграется, как мы будем на это смотреть и как все это будет выглядеть через месяц, два или три. Хотя бы потому, что мы пока не знаем, будет ли вообще сформировано правительство Андриса Кулбергса и проголосует ли за него Сейм».

В опросе приняли участие 1823 гражданина Латвии в возрасте от 18 до 75 лет во всех регионах страны.