Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Поддержка Нацобъединения падает: свежие рейтинги партий

Редакция PRESS 22 мая, 2026 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

У респондентов спросили: если бы выборы в Сейм состоялись завтра, за какую политическую партию или объединение они бы проголосовали. Эти рейтинги относятся ко всем имеющим право голоса, включая тех, кто еще не определился или заявил, что не будет участвовать в выборах. Опрос проводился с 24 апреля по 6 мая — то есть до событий, которые привели к краху правительства Эвики Силини, сообщает rus.lsm.lv.

Самой крупной группой по‑прежнему остаются неопределившиеся: 27,7% опрошенных не знают, за кого голосовать (в марте таких респондентов было 26,1%). Еще 13,2% сообщили, что не стали бы участвовать в выборах. Это означает, что позиции партий до следующих выборов в Сейм все еще могут существенно измениться.

Если бы выборы были завтра, за кого бы вы проголосовали? 

Наибольший рост — у партии «Мы меняем правила»

В нижней части рейтинга находится партия «Платформа 21» с 0,2%. Далее следуют «Движение «За!»» — 0,3%, «Новая консервативная партия» — 0,7 %. У «Русского союза Латвии» и партии «Восходящее солнце для Латвии» — по 1%, у «Центра согласия» — 1,5%, у «Для развития Латвии» — 1,7%.

Поддержка партии «Стабильности!» в этом опросе составляет 2,6%. Над ней — партия «Мы меняем правила» с 3,3%. Именно у этой политической силы в последних рейтингах был самый заметный рост.

«Я бы сказал, что потенциал получить на следующих выборах хороший результат у них очень, очень большой, потому что их ключевые тезисы о том, что происходит в государстве и что и как нужно делать, резонируют со взглядами очень большой части избирателей. Другое дело — нет ни малейших сомнений, что нынешний правительственный кризис и формирование нового кабинета в определенном смысле путают им карты», — говорит директор SKDS Арнис Кактиньш.

Самое большое падение — у «Национального объединения»

Далее в рейтинге следует «Национальное объединение» с 4,4%. Это, в свою очередь, самое выраженное падение в последних данных: еще месяц назад «Национальное объединение» входило в первую тройку.

Выше пяти процентов находятся партии как нынешнего технического, так и, вероятно, формирующегося нового правительства: «Союз зеленых и крестьян» — 5,6% и «Новое Единство» — 5,9%. Поддержка «Суверенной власти» осталась неизменной — 6,2%.

Рост показали все три партии из верхней части рейтинга. «Объединенный список» получил 6,8%, «Прогрессивные» — 7,8%, а на первом месте без изменений остается «Латвия на первом месте» — 9,3%.

Однако картина меняется, если учитывать не ответы всех опрошенных, а только тех, кто уже определился с выбором и заявил о готовности участвовать в выборах.

В таком перерасчете порог в пять процентов преодолели бы восемь партий. Первое место делили бы «Латвия на первом месте» и «Прогрессивные» — у каждой из них по 14,9%. Далее следовали бы «Объединенный список» — 11,5%, «Новое Единство» — 11,3%, «Суверенная власть» — 10%, «Союз зеленых и крестьян» — 8,7 %, «Национальное объединение» — 8,2%. Выше барьера прохождения в Сейм в этом расчете впервые оказалась партия «Мы меняем правила» — 5,2%.

Ниже пяти процентов в перерасчете остались бы «Стабильности!», «Для развития Латвии», «Центр согласия» и остальные партии.

Еще раз следует подчеркнуть, что опрос был проведен в конце апреля — начале мая, до частых инцидентов с дронами и до падения нынешнего правительства.

У руководителя SKDS Арниса Кактиньша нет сомнений, что в следующих рейтингах будут корректировки — возможно, даже очень существенные: «Но кто там может быть в выигрыше, а кто в проигрыше? По крайней мере я не могу этого сказать. Выиграть может кто угодно, и проиграть тоже может кто угодно. Потому что на самом деле сейчас невозможно предсказать, как именно все это разыграется, как мы будем на это смотреть и как все это будет выглядеть через месяц, два или три. Хотя бы потому, что мы пока не знаем, будет ли вообще сформировано правительство Андриса Кулбергса и проголосует ли за него Сейм».

В опросе приняли участие 1823 гражданина Латвии в возрасте от 18 до 75 лет во всех регионах страны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать