Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Призыв к союзникам: президенты стран Балтии выступили с общим заявлением

Редакция PRESS 22 мая, 2026 08:07

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В странах Балтии необходимо укрепить нынешнее присутствие союзников по НАТО потенциалом систем противодействия беспилотникам, подчеркнули в совместном заявлении президенты Эстонии, Латвии и Литвы - Алар Карис, Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа.

В медиа-центре канцелярии президента агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии, и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге.

В ходе телефонного разговора президенты всех трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении.

В нем президенты стран Балтии решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии как ответственные союзники по НАТО никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении.

Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 19 мая.

В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной.

"Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильный и надежный потенциал сдерживания и обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности", - подчеркивают президенты стран Балтии.

Латвия, Литва и Эстония как суверенные государства и члены НАТО в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО "Восточный страж" и "Балтийский страж", выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом.

"Мы также подчеркиваем важность дальнейшего сотрудничества и своевременной реализации таких проектов, как Балтийская линия обороны и ведущая инициатива Европейского союза "Eastern Flank Watch"", - говорится в заявлении.

Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам.

В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательство по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов.

Кроме того, сегодня в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии.

Президент поблагодарил генерального секретаря НАТО за твердую позицию, опровергающую откровенную ложь России. Ринкевич выразил благодарность за поддержку союзников по НАТО и размещение их сил в Латвии.

Должностные лица обсудили дальнейшие неотложные шаги по защите воздушного пространства стран Балтии и усилению участия союзников в защите восточной границы.

В свою очередь, Рютте в "Twitter" написал, что НАТО полностью привержен обеспечению безопасности всех союзников и продолжит заботиться о том, чтобы было сделано все необходимое для защиты каждого сантиметра территории союзников.

Уже сообщалось, что посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН на этой неделе повторил заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии и что в Латвию уже якобы отправлены украинские солдаты.

Высшие должностные лица Латвии, а также Национальные вооруженные силы (НВС) подчеркнули, что Россия лжет об ударах Украины по России с территории Латвии.

НВС поясняют, что на протяжении более чем четырех лет полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, картина войны с каждым месяцем меняется все больше.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать