Призыв к союзникам: президенты стран Балтии выступили с общим заявлением

В медиа-центре канцелярии президента агентству ЛЕТА сообщили, что сегодня в телефонном разговоре с президентом Эстонии Карисом и президентом Литвы Науседой Ринкевич обсудил угрозу, создаваемую беспилотными летательными аппаратами в воздушном пространстве стран Балтии, и необходимость укрепления оборонного потенциала НАТО на восточном фланге.

В ходе телефонного разговора президенты всех трех стран Балтии также договорились о совместном заявлении.

В нем президенты стран Балтии решительно осудили подобные нарушения и проводимую Россией дезинформационную кампанию против стран Балтии. Страны Балтии как ответственные союзники по НАТО никогда не позволяли использовать свою территорию и воздушное пространство для ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в России, подчеркнуто в заявлении.

Президенты также категорически осуждают угрозы, которые Россия высказала в адрес Латвии на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) 19 мая.

В заявлении говорится, что, выдвигая необоснованные обвинения, Россия пытается отвлечь внимание международного сообщества от своей войны против Украины и прав Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Страны Балтии подтверждают свою полную солидарность с Украиной.

"Мы повторно подтверждаем свою приверженность НАТО, нашей коллективной обороне и трансатлантическому единству. Мы подчеркиваем необходимость поддерживать сильный и надежный потенциал сдерживания и обороны, в том числе путем обеспечения долгосрочных инвестиций и справедливого распределения ответственности", - подчеркивают президенты стран Балтии.

Латвия, Литва и Эстония как суверенные государства и члены НАТО в очередной раз подтвердили непоколебимую решимость защищать свое воздушное пространство и границы, говорится в заявлении. Президенты отмечают, что страны Балтии уделяют приоритетное внимание инвестициям в укрепление потенциала противовоздушной обороны. В этом контексте президенты в заявлении подчеркивают важность мероприятий НАТО "Восточный страж" и "Балтийский страж", выражают благодарность союзникам по НАТО за патрулирование воздушного пространства стран Балтии и поддержку, а также призывают союзников усилить их дополнительным потенциалом.

"Мы также подчеркиваем важность дальнейшего сотрудничества и своевременной реализации таких проектов, как Балтийская линия обороны и ведущая инициатива Европейского союза "Eastern Flank Watch"", - говорится в заявлении.

Укрепление оборонного потенциала на восточном фланге НАТО остается приоритетом, особенно в части обеспечения сильной и надежной противовоздушной обороны, подчеркивают авторы заявления и отмечают необходимость перехода от миссии по патрулированию воздушного пространства к миссии по противовоздушной обороне и укреплению присутствия союзников в странах Балтии потенциалом систем противодействия беспилотникам.

В заявлении президенты также вновь призвали Россию прекратить войну против Украины и взять на себя обязательство по немедленному прекращению огня в качестве первого шага на пути к справедливому и прочному миру при полном соблюдении Устава ООН и его принципов.

Кроме того, сегодня в ходе видеоконференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Ринкевич обсудил актуальную ситуацию с безопасностью в воздушном пространстве Латвии и стран Балтии.

Президент поблагодарил генерального секретаря НАТО за твердую позицию, опровергающую откровенную ложь России. Ринкевич выразил благодарность за поддержку союзников по НАТО и размещение их сил в Латвии.

Должностные лица обсудили дальнейшие неотложные шаги по защите воздушного пространства стран Балтии и усилению участия союзников в защите восточной границы.

В свою очередь, Рютте в "Twitter" написал, что НАТО полностью привержен обеспечению безопасности всех союзников и продолжит заботиться о том, чтобы было сделано все необходимое для защиты каждого сантиметра территории союзников.

Уже сообщалось, что посол России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН на этой неделе повторил заявление Службы внешней разведки России о том, что Украина якобы готовит удары по тыловым регионам России с территории стран Балтии и что в Латвию уже якобы отправлены украинские солдаты.

Высшие должностные лица Латвии, а также Национальные вооруженные силы (НВС) подчеркнули, что Россия лжет об ударах Украины по России с территории Латвии.

НВС поясняют, что на протяжении более чем четырех лет полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, картина войны с каждым месяцем меняется все больше.