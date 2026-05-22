ИИ дали управлять кафе — он нанял бариста, открыл бизнес и заказал 6000 салфеток

Редакция PRESS 22 мая, 2026 09:23

В Стокгольме появился кофейный эксперимент, который выглядит как начало офисной шутки будущего. В небольшом кафе кофе варят люди, булочки подают люди, гости тоже вполне настоящие. А вот менеджер там — искусственный интеллект.

Его зовут Mona, и это не просто чат-бот, которому поручили написать красивое меню. Стартап Andon Labs доверил ей управление реальным кафе: от бумажной работы и поставщиков до найма сотрудников и внутренних сообщений команде.

И, что особенно неприятно для тех, кто любит смеяться над роботами, с частью работы Mona справилась весьма бодро. Она помогала с открытием бизнеса, разбиралась с разрешениями, поставщиками, кассой, объявлениями о вакансиях и даже наняла бариста. Пока живой человек думал бы, кому позвонить и где искать форму заявления, цифровой менеджер уже составлял списки, рассылал письма и двигал проект дальше.

Но потом началась реальная жизнь.

В какой-то момент кафе получило 6000 салфеток, 3000 резиновых перчаток, четыре аптечки и консервированные помидоры. Проблема была не только в количестве. Помидоры, например, вообще не использовались ни в одном блюде из меню.

Отдельная линия драмы — хлеб. Иногда его оказывалось слишком много, иногда Mona пропускала дедлайн у пекарни, и сэндвичи приходилось просто убирать из продажи. Для кофейни это примерно как забыть, что кофе должен быть в чашке, а не только в презентации.

Сотрудники отнеслись к происходящему с юмором. В кафе даже появилась своеобразная “полка позора” с вещами, которые цифровой начальник заказал слишком щедро или не слишком понятно. Для гостей это почти дополнительный аттракцион: можно выпить кофе и посмотреть, как выглядит складская философия искусственного интеллекта.

При этом Mona не сидит в кабинете и не пьёт эспрессо. Она пишет сотрудникам, управляет задачами, хвалит команду и может делать это в самое неожиданное время. В Швеции, где личное пространство и рабочие часы воспринимаются довольно серьёзно, начальник, который бодро пишет ночью, выглядит не только технологично, но и слегка тревожно.

Самое смешное в этой истории то, что ИИ одновременно оказался и очень способным, и очень странным. Он не просто “ошибся”. Он показал, что уже может тащить на себе скучную административную часть бизнеса: документы, поставщики, найм, переписка, организационная рутина. То, на чём часто буксуют реальные люди.

А потом тот же самый цифровой управленец покупает гору салфеток и помидоры, которые никому не нужны.

Пока бариста спокойно варит кофе, где-то рядом невидимый менеджер будущего, кажется, задумчиво смотрит на свой склад и пытается понять, как так вышло. Люди в этой картине выглядят неожиданно уверенно. Кофе у них получается. А вот средним начальникам, возможно, стоит начать смотреть на салфетки немного внимательнее.

