Новые данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывают, что в 2024 году число инфекций, передающихся половым путем (ИППП), достигло рекордных уровней по всей Европе, что обусловлено резким ростом гонореи, сифилиса и врожденного сифилиса, а также усугублением пробелов в тестировании и профилактике. Об этом говорится в пресс-релизе ECDC и ряде профильных отчетов, опубликованных в четверг, 21 мая.

Данные за 2024 год показывают, что число случаев гонореи достигло 106 331, что на 303 процента больше, чем в 2015 году. Число случаев заболевания сифилисом за тот же период увеличилось более чем вдвое и составило 45 577. Хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем, - 213 443 случая, говорится в документе.

"За последние 10 лет наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем, и в 2024 году этот показатель достиг рекордно высокого уровня. Без лечения эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как хроническая боль и бесплодие, а в случае сифилиса - проблемы с сердцем или нервной системой", - подчеркнул Бруно Чианчио, руководитель отдела инфекций ECDC, напомнив о важности использования презервативов и обследований при появлении симптомов венерических заболеваний.

ECDC об особенностях ИППП и важности профилактики

Тенденции распространения венерических заболеваний значительно различаются для разных целевых групп, отмечается в пресс-релизе. Так, гомосексуалы остаются "наиболее непропорционально затронутой группой", демонстрируя наиболее резкий долгосрочный рост заболеваемости гонореей и сифилисом. Среди гетеросексуальных групп населения также растет заболеваемость сифилисом, особенно среди женщин репродуктивного возраста, что приводит к почти двукратному увеличению числа случаев врожденного сифилиса - с 78 в 2023 году до 140 в 2024 году в 14 европейских странах, предоставивших данные.

"Для того чтобы остановить рост числа случаев ИППП, необходимы доступные профилактические услуги, упрощенный доступ к тестированию, более быстрое лечение и более эффективное информирование партнеров для предотвращения дальнейшей передачи инфекции", - констатирует ECDC, призывая органы здравоохранения стран срочно обновить национальные стратегии по борьбе с инфекциями, передающихся половым путем и "укрепить системы эпидемиологического надзора для более эффективного мониторинга эффективности профилактических мероприятий".