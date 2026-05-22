Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

В Европе резко возросло число венерических заболеваний (1)

© Deutsche Welle 22 мая, 2026 12:17

Новости Латвии 1 комментариев

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в 2024 году число инфекций, передающихся половым путем, достигло рекордных показателей по всей Европе, что обусловлено резким ростом гонореи и сифилиса.

Новые данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) показывают, что в 2024 году число инфекций, передающихся половым путем (ИППП), достигло рекордных уровней по всей Европе, что обусловлено резким ростом гонореи, сифилиса и врожденного сифилиса, а также усугублением пробелов в тестировании и профилактике. Об этом говорится в пресс-релизе ECDC и ряде профильных отчетов, опубликованных в четверг, 21 мая.

Данные за 2024 год показывают, что число случаев гонореи достигло 106 331, что на 303 процента больше, чем в 2015 году. Число случаев заболевания сифилисом за тот же период увеличилось более чем вдвое и составило 45 577. Хламидиоз остается наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем, - 213 443 случая, говорится в документе.

"За последние 10 лет наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем, и в 2024 году этот показатель достиг рекордно высокого уровня. Без лечения эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как хроническая боль и бесплодие, а в случае сифилиса - проблемы с сердцем или нервной системой", - подчеркнул Бруно Чианчио, руководитель отдела инфекций ECDC, напомнив о важности использования презервативов и обследований при появлении симптомов венерических заболеваний.

ECDC об особенностях ИППП и важности профилактики

Тенденции распространения венерических заболеваний значительно различаются для разных целевых групп, отмечается в пресс-релизе. Так, гомосексуалы остаются "наиболее непропорционально затронутой группой", демонстрируя наиболее резкий долгосрочный рост заболеваемости гонореей и сифилисом. Среди гетеросексуальных групп населения также растет заболеваемость сифилисом, особенно среди женщин репродуктивного возраста, что приводит к почти двукратному увеличению числа случаев врожденного сифилиса - с 78 в 2023 году до 140 в 2024 году в 14 европейских странах, предоставивших данные.

"Для того чтобы остановить рост числа случаев ИППП, необходимы доступные профилактические услуги, упрощенный доступ к тестированию, более быстрое лечение и более эффективное информирование партнеров для предотвращения дальнейшей передачи инфекции", - констатирует ECDC, призывая органы здравоохранения стран срочно обновить национальные стратегии по борьбе с инфекциями, передающихся половым путем и "укрепить системы эпидемиологического надзора для более эффективного мониторинга эффективности профилактических мероприятий".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 15:09

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 15:03

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать