Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов
Вс, 24. Мая
«Назвал меня оккупантским г*****м»: Гомберг наказал обидчика через суд (1)

Редакция PRESS 22 мая, 2026 09:51

Сегодня опубликован приговор Рижского районного суда (Юрмала) по иску предпринимателя Евгения Гомберга против Валта Далбиня о посягательстве на честь и достоинство.

"Напомню, что Валтс Далбиньш в комментариях на ФБ под постом Лианы Ланги назвал меня говном (mēsls) и оккупантским говном (okupantu mēsls). Извиняться отказался, наоборот, в пояснениях по иску на пяти листах объяснил, почему именно я являюсь оккупантским говном," - пишет Гомберг на своей странице в социальной сети Facebook и приводит подробности дела.

После рассмотрения по существу суд признает, что оскорбление чести, достоинства и репутации Евгения Гомберга следует оценивать как грубое, но не тяжкое, и считает, что материальная компенсация, присуждаемая в пользу истца, справедливо должна быть установлена в размере 200 евро. По оценке суда, такой размер компенсации в дальнейшем удержит ответчика от публичного распространения подобных оскорбительных мнений.

Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскивается уплаченная государственная пошлина в размере 140 евро. Также с ответчика в пользу истца взыскиваются расходы, связанные с ведением дела: 1170,07 евро за услуги адвоката и 88,18 евро в связи с получением письменных доказательств. Для добровольного исполнения решения устанавливается 10-дневный срок с даты вступления решения в силу.

Суд постановил:
- частично удовлетворить иск.
- Возложить на Валта Далбиньша обязанность в течение десяти дней со дня вступления решения в силу опубликовать в своем профиле в социальной сети «Facebook» запись со статусом общедоступности и со следующим содержанием: «Я, Валтс Далбиньш, приношу извинения Евгению Гомбергу за то, что в 2024 году в своих комментариях к записи Лианы Ланги в социальной сети «Facebook» назвал Евгения Гомберга дерьмом и дерьмом оккупантов».
- Взыскать с Валта Далбиньша в пользу Евгения Гомберга материальную компенсацию в размере 200 евро и судебные издержки в размере 1398,25 евро, в общей сложности взыскав 1598,25 евро (одна тысяча пятьсот девяносто восемь евро и двадцать пять центов), с перечислением суммы на указанный истцом счет.
- Отклонить иск в части об обязательстве прекратить клевету.

Решение может быть обжаловано в коллегию по гражданским делам Рижского окружного суда в течение 20 дней со дня вынесения решения.

 

Комментарии (1)
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

