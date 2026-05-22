"Напомню, что Валтс Далбиньш в комментариях на ФБ под постом Лианы Ланги назвал меня говном (mēsls) и оккупантским говном (okupantu mēsls). Извиняться отказался, наоборот, в пояснениях по иску на пяти листах объяснил, почему именно я являюсь оккупантским говном," - пишет Гомберг на своей странице в социальной сети Facebook и приводит подробности дела.

После рассмотрения по существу суд признает, что оскорбление чести, достоинства и репутации Евгения Гомберга следует оценивать как грубое, но не тяжкое, и считает, что материальная компенсация, присуждаемая в пользу истца, справедливо должна быть установлена в размере 200 евро. По оценке суда, такой размер компенсации в дальнейшем удержит ответчика от публичного распространения подобных оскорбительных мнений.

Кроме того, с ответчика в пользу истца взыскивается уплаченная государственная пошлина в размере 140 евро. Также с ответчика в пользу истца взыскиваются расходы, связанные с ведением дела: 1170,07 евро за услуги адвоката и 88,18 евро в связи с получением письменных доказательств. Для добровольного исполнения решения устанавливается 10-дневный срок с даты вступления решения в силу.

Суд постановил:

- частично удовлетворить иск.

- Возложить на Валта Далбиньша обязанность в течение десяти дней со дня вступления решения в силу опубликовать в своем профиле в социальной сети «Facebook» запись со статусом общедоступности и со следующим содержанием: «Я, Валтс Далбиньш, приношу извинения Евгению Гомбергу за то, что в 2024 году в своих комментариях к записи Лианы Ланги в социальной сети «Facebook» назвал Евгения Гомберга дерьмом и дерьмом оккупантов».

- Взыскать с Валта Далбиньша в пользу Евгения Гомберга материальную компенсацию в размере 200 евро и судебные издержки в размере 1398,25 евро, в общей сложности взыскав 1598,25 евро (одна тысяча пятьсот девяносто восемь евро и двадцать пять центов), с перечислением суммы на указанный истцом счет.

- Отклонить иск в части об обязательстве прекратить клевету.

Решение может быть обжаловано в коллегию по гражданским делам Рижского окружного суда в течение 20 дней со дня вынесения решения.