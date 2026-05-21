Полиция искала похитителя продуктов к барбекю и вот кого они нашли

Полиция в канадской Альберте получила сообщение о краже “товаров для барбекю”. Описание подозреваемого звучало почти убедительно: рыжие волосы, небольшой рост и густая шуба.

Когда офицеры прибыли на место, всё стало ещё интереснее.

Подозреваемой оказалась рыжая лиса. Причём не просто рядом с местом преступления, а с сосисками для хот-догов в пасти.

Королевская канадская конная полиция позже пошутила в соцсетях, что лису нашли неподалёку, когда она пыталась “спрятать доказательства”. Фото животного с добычей быстро стало главным аргументом по делу.

Арест, судя по всему, не понадобился. В полиции сообщили, что подозреваемую отпустили без условий — и с полным желудком.

Редкий случай, когда дело о краже раскрыли быстро, но наказание съели вместе с уликами.