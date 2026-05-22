Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции Латвии задержали Круминьша на территории страны. Уже 22 мая его доставят в суд для решения вопроса о мере пресечения — аресте, после чего, с соблюдением необходимых процедур, он будет выдан Германии.

Ранее сообщалось, что Круминьш обвиняется в организации похищения человека и уклонялся от экстрадиции. После вступления в силу решения о выдаче Генеральная прокуратура поручила полиции организовать его передачу немецким правоохранителям. Однако, поскольку ему не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Круминьша лишь уведомили о времени и месте передачи. Несмотря на подтверждение получения информации, он туда не явился.

В прокуратуре напомнили, что Круминьш был задержан в ноябре 2025 года в рамках международной операции. Тогда полиция просила суд арестовать его, однако суд отказал, учитывая характеристику личности и обещание сотрудничать со следствием. В результате ему назначили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После исчезновения Круминьш был объявлен в международный розыск.

В СМИ Круминьша называли участником телешоу и инфлюенсером. В интервью он рассказывал, что восемь лет служил во Французском иностранном легионе, входил в подразделение личной охраны и участвовал в проекте по созданию частной армии. По его словам, во время одной из миссий в Мьянме он провёл 35 дней в плену.

Международная операция, в рамках которой был задержан Круминьш, проходила под руководством немецкой полиции при участии латвийских, датских и французских правоохранителей, а также Европол. Следствие считает, что группа наёмников была нанята организованной преступной группировкой для похищения лидера албанской наркосети, связанного с кражей нескольких тонн марихуаны стоимостью в миллионы евро.

По данным следствия, все подозреваемые — граждане Латвии, часть из них ранее служила во Французском иностранном легионе. Во время операции в Латвии, Франции, Дании и Великобритании были задержаны несколько человек. Участники группы обладали профессиональной подготовкой и специальным снаряжением.

В Европоле отметили, что всё чаще фиксируются случаи, когда бывшие военнослужащие и сотрудники спецподразделений используют боевые навыки в интересах организованной преступности. Особое беспокойство вызывает тенденция, связанная с войной в Украине, поскольку вернувшиеся с фронта бойцы могут быть вовлечены в криминальную деятельность.