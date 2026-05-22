Выследили «даже в лесу»: арестован латвийский блогер в международном розыске (1)

Редакция PRESS 22 мая, 2026 11:04

Выбор редакции 1 комментариев

В ходе масштабной операции латвийским правоохранителям в четверг удалось задержать объявленного в международный розыск бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона и блогера Давидса Круминьша. Долгое время он успешно избегал экстрадиции в Германию, и  как сам сообщал в своих социальных сетях: "прятался в финских лесах".

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Государственной полиции Латвии задержали Круминьша на территории страны. Уже 22 мая его доставят в суд для решения вопроса о мере пресечения — аресте, после чего, с соблюдением необходимых процедур, он будет выдан Германии.

Ранее сообщалось, что Круминьш обвиняется в организации похищения человека и уклонялся от экстрадиции. После вступления в силу решения о выдаче Генеральная прокуратура поручила полиции организовать его передачу немецким правоохранителям. Однако, поскольку ему не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Круминьша лишь уведомили о времени и месте передачи. Несмотря на подтверждение получения информации, он туда не явился.

В прокуратуре напомнили, что Круминьш был задержан в ноябре 2025 года в рамках международной операции. Тогда полиция просила суд арестовать его, однако суд отказал, учитывая характеристику личности и обещание сотрудничать со следствием. В результате ему назначили меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После исчезновения Круминьш был объявлен в международный розыск.

В СМИ Круминьша называли участником телешоу и инфлюенсером. В интервью он рассказывал, что восемь лет служил во Французском иностранном легионе, входил в подразделение личной охраны и участвовал в проекте по созданию частной армии. По его словам, во время одной из миссий в Мьянме он провёл 35 дней в плену.

Международная операция, в рамках которой был задержан Круминьш, проходила под руководством немецкой полиции при участии латвийских, датских и французских правоохранителей, а также Европол. Следствие считает, что группа наёмников была нанята организованной преступной группировкой для похищения лидера албанской наркосети, связанного с кражей нескольких тонн марихуаны стоимостью в миллионы евро.

По данным следствия, все подозреваемые — граждане Латвии, часть из них ранее служила во Французском иностранном легионе. Во время операции в Латвии, Франции, Дании и Великобритании были задержаны несколько человек. Участники группы обладали профессиональной подготовкой и специальным снаряжением.

В Европоле отметили, что всё чаще фиксируются случаи, когда бывшие военнослужащие и сотрудники спецподразделений используют боевые навыки в интересах организованной преступности. Особое беспокойство вызывает тенденция, связанная с войной в Украине, поскольку вернувшиеся с фронта бойцы могут быть вовлечены в криминальную деятельность.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

