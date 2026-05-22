Евро сами прыгают — только мешки подставляй: Пуче — об особенностях латвийского мошенничества

«Министр образования говорит, что там всё ясно. На следующий день она говорит, что нужно проверить, потом — нет, проверили. Но вот ещё один случай», — сказал Пуче.

Даце Залькалне, директор Департамента информационных технологий (ИТ) Министерства образования, отстранена от работы. До этого она была привлечена к дисциплинарной ответственности за халатность в связи с обеспечением непрерывности работы Латвийской сети передачи академических данных.

Предыдущее место работы Даце — компания «AA Projekts». Кто получил заказ от Министерства образования? В ходе переговоров была выбрана компания «AA Projekts».

«Конечно, какие именно тендеры? Какие именно? В ходе переговоров — спокойно. Суммы? Чувак, мы не говорим о суммах... Потому что они просто делятся, неважно, чем. Лицензии на программное обеспечение — внедрение и консультации. Крайне невинно. Но под этим, э-э, какой водопад! Да, евро падает, а тебе остается только подставлять свои мешки», — заключил Пуче.