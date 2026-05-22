Сиреневый куст может прожить 100 лет: где увидеть такой в Риге?

Редакция PRESS 22 мая, 2026 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Самые жаркие споры о том, стоит ли нести сирень домой, традиционно разворачиваются в соцсетях. Часто звучит и аргумент, что срывать сирень кусту якобы даже полезно, а не вредно, однако все не так просто, поясняет ведущий исследователь Института садоводства Сармите Страутиня, пишет rus.lsm.lv.

«Если уж срезать, то нужно понимать, как это делать так, чтобы не испортить красоту куста. Срезают только отдельные ветки и смотрят, как это выглядит в целом. Все нужно делать разумно — нельзя просто хватать и ломать на ходу», — объяснила исследовательница.

Те, кто хоть раз рвал сирень, хорошо знают: ветки ломаются не так уж легко. Если желание принести сирень домой возникло спонтанно и под рукой нет острых ножниц, после обламывания остаются свисающие полоски коры, а это тоже повреждает куст. 

«Конечно, со временем куст заживет, но не знаю, понравится ли потом людям на это смотреть», — отметила Страутиня.

Тем, кто хочет полюбоваться настоящими долгожителями среди сирени, стоит отправиться к насаждениям возле Латвийской национальной оперы и балета или в парк Эспланада в Риге. Там растут самые старые известные кусты сирени в Латвии — им около 100 лет.

Как пояснила Страутиня, продолжительность жизни сирени зависит от места роста, почвы и устойчивости сорта. В принципе привитая сирень может прожить около 50 лет, но, как видно, некоторые кусты способны расти и цвести гораздо дольше — даже целое столетие. Непривитая сирень, растущая кустом, а не деревом, может спокойно прожить 100 лет и больше.

