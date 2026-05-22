Сиреневый куст может прожить 100 лет: где увидеть такой в Риге?

«Если уж срезать, то нужно понимать, как это делать так, чтобы не испортить красоту куста. Срезают только отдельные ветки и смотрят, как это выглядит в целом. Все нужно делать разумно — нельзя просто хватать и ломать на ходу», — объяснила исследовательница.

Те, кто хоть раз рвал сирень, хорошо знают: ветки ломаются не так уж легко. Если желание принести сирень домой возникло спонтанно и под рукой нет острых ножниц, после обламывания остаются свисающие полоски коры, а это тоже повреждает куст.

«Конечно, со временем куст заживет, но не знаю, понравится ли потом людям на это смотреть», — отметила Страутиня.

Тем, кто хочет полюбоваться настоящими долгожителями среди сирени, стоит отправиться к насаждениям возле Латвийской национальной оперы и балета или в парк Эспланада в Риге. Там растут самые старые известные кусты сирени в Латвии — им около 100 лет.

Как пояснила Страутиня, продолжительность жизни сирени зависит от места роста, почвы и устойчивости сорта. В принципе привитая сирень может прожить около 50 лет, но, как видно, некоторые кусты способны расти и цвести гораздо дольше — даже целое столетие. Непривитая сирень, растущая кустом, а не деревом, может спокойно прожить 100 лет и больше.