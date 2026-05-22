Диета не всегда полезна: врачи — о пищевой аллергии

По словам детского аллерголога Лайне БОРМАНЕ, к ней обращаются пациенты, у которых, например, возникает пищевая аллергия после употребления гречки.

- Ничего не поделаешь: продуктов, после которых может появиться пищевая аллергия, - много, - рассказывает врач. - Это не только орехи или рыба, как многие считают, но и яйца, молочные продукты, продукты из пшеницы. Реакция может быть очень тяжелой. В мире ежегодно от пищевой аллергии умирает значительное количество людей. В Латвии тоже многие страдают от пищевой аллергии. И, к сожалению, с каждым годом таких становится все больше…

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 3% взрослого населения страдает пищевой аллергией и до 8% детей в возрасте до 6 лет. Причем у 5% из них развивается бронхиальная астма.

Излечение от пищевой аллергии невозможно, однако больше половины детей ее «перерастают». Те же, кому это не удается, болеют всю жизнь. И это уже не только зуд или сыпь на теле, как в детстве, но и удушающий кашель, насморк. А нередко – бронхиальная астма...

Продуктовый дневник

Больше всего пациентов у аллергологов – среди маленьких детей. Однако, по словам врача, нередко им сложно определить: от чего же у ребенка началась аллергия.

- Самый лучший выход для матери – начать вести продуктовый дневник, куда записывать все, что съел ребенок, каковы были симптомы, - продолжает специалист. - Такой ежедневный дневник даст возможность проследить реакцию ребенка на разные продукты...

По словам врача, нередко молодые мамы, увидев у ребенка проявление пищевой аллергии, тут же начинают изымать из рациона один продукт за другим. И лишают отпрыска важных питательных веществ. Хотя проблема может быть вовсе не в этих конкретных продуктах. И уж точно не во всех. Понятно, что прежде чем по совету «всезнающих» знакомых, подруг, форумов в социальных сетях что-то делать, лучше обратиться к специалисту.

Опасны ли цитрусовые и шоколад?

- Я понимаю, что если у малыша заболел живот, что-то другое беспокоит, то мама волнуется, не спит. Но вместо того, чтобы посоветоваться с врачом, она прибегает к самостоятельной диете. С этим я сталкиваюсь постоянно, - продолжает врач. – Из рациона изымают все подряд: молоко, яйца, пшеницу, бананы… Однако часто выясняется, что диета вообще не нужна. Отказаться нужно было от одного или двух продуктов…

Об этом же говорит и диетолог Лизете ПУГА:

- Очень часто обращаются пациенты, желающие исключить из рациона целые группы продуктов. Однако этого вовсе не требуются. Аллергия нередко возникает после того, как что-то съедают в слишком большом количестве. К примеру, ту же клубнику, которую часто винят в пищевой аллергии. На мой взгляд, это стереотипы общества: многие считают, что аллергию чаще всего вызывает клубника, цитрусовые или шоколад. Нужно просто найти золотую середину между тем, что вообще нельзя есть и что можно, но в меру или немного…

Аллергены на рис и рыбу

Примечательно, что распространенность аллергии на определенный вид пищи зависит также от региона проживания. Например, в Норвегии чаще всего встречается пищевая аллергия на рыбу, в Японии – на рис.

Вообще же в мире аллергию чаще всего вызывают куриные яйца, молоко, соя, пшеница, арахис, лесные орехи, рыба, моллюски. В некоторых случаях бывают перекрестные реакции – это значит, что у человека, страдающего аллергией на арахис, может возникнуть реакция на бобы, при аллергии на пшеницу - реакция на рожь...

По данным ВОЗ, за последние десятилетия пищевая аллергия стала встречаться намного чаще, особенно среди детей. Это связывают, с одной стороны, с изменением принципов питания детей с первых лет жизни, а с другой стороны - с тем, что дети растут в «стерильной» среде, что затрудняет полноценное развитие иммунной системы.

Однако есть еще один фактор, который не стоит сбрасывать со счетов. Это качество продуктов, которые попадают на наш стол. Не слишком ли много химии используется при изготовлении продуктов?

Неслучайно д-р Бормане говорит, что среди ее пациентов есть те, у кого пищевая аллергия возникает даже после употребления гречки. А ведь этот продукт считается диетическим. Как известно, бОльшую часть той же гречки Латвия выращивает для себя.

Или возьмем пшеницу, продукты из которой тоже среди аллергенов. Нет ли связи роста количества заболеваний аллергией в Латвии со все большим применением химии в нашем сельском хозяйстве?

В чЕм мы переплюнули голландцев

- Если верить официальной статистике, то пестицидов у нас применяют значительно меньше, чем в Западной Европе, - говорит глава Латвийской ассоциации биологических хозяйств Густав НОРКАКЛИС. - Например, втрое меньше, чем в Голландии. Это было бы логично: в нашем климате, более холодном, меньше вредителей.

Однако официальные данные вводят в заблуждение. В Голландии значительно больше обрабатываемой земли, чем в Латвии (притом что эта страна значительно меньше нашей). У нас очень много пустующих угодий. И когда подсчитывают применение пестицидов по стране, пустующую землю тоже учитывают – мол, это биологические хозяйства.

Поэтому если взять все обрабатываемые у нас гектары, то пестицидов будет не меньше, чем в Голландии. По одной и той же технологии выращиваем все: от моркови до фруктов…

А во многих областях по использованию химии, по словам эксперта, мы уже переплюнули Западную Европу:

- Больше всего у нас выращивают пшеницы, следом - рапс. Считается, что и там, и там активнее всего применяются пестициды. Так вот: чтобы озимая пшеница не росла так высоко, в последние годы у нас стали применять в пять раз больше пестицидов, чем прежде! Все больше сейчас на крупных угодьях ячменя, бобовых, гороха. Там химии также немыслимо много…

По мнению собеседника, одна из причин использования сплошь и рядом химии - слабый контроль.

- Наше Министерство земледелия любит публиковать данные о количестве проверок в хозяйствах – более 1 800 в год. Но хозяйств, где используют в Латвии пестициды, - десятки тысяч. А проверяют их согласно закону – раз в три-пять лет! Биологические же хозяйства шерстят как минимум раз в год. Я писал в министерство, чтобы и остальные хозяйства проверяли точно так же. Ничего не изменилось…

Симптомы и реакция

Люди с пищевой аллергией зачастую реагируют даже на употребление совсем небольшого количества определенного продукта. Спектр симптомов широкий, могут затрагиваться различные органы.

Возможно появление следующих симптомов:

* отек слизистой рта и глотки;

* зуд;

* высыпания на коже в виде покраснения;

* образование волдырей;

* тошнота;

* нарушения работы желудочно-кишечного тракта, например диарея;

* нарушение дыхания.

Аллергическая реакция обычно начинается в течение получаса. Реже встречается так называемый отсроченный вариант аллергической реакции, когда симптомы развиваются в период от нескольких часов до нескольких дней и выражены слабее. Сочетание немедленной и отсроченной пищевой аллергии особенно характерно для детей...

* * *

Очень тяжелая реакция на аллерген опасна анафилаксией (анафилактическим шоком). Анафилаксия развивается в течение нескольких минут после попадания пищевого аллергена в организм и сопровождается резким затруднением дыхания, отеком лица, губ, бледностью, падением артериального давления, быстрым распространением сыпи, кожного зуда.

При подозрении на анафилактический шок необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью, так как он может закончиться летальным исходом...

Илья ДИМЕНШТЕЙН