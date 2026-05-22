Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Учёные напугали людей 10 часами спорта в неделю — но потом выяснилась деталь про лестницу

Редакция PRESS 22 мая, 2026 10:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Сначала новость звучит так, будто жизнь окончательно решила пошутить над занятыми людьми. Новое исследование показало: для максимально хорошей защиты сердца некоторым людям может понадобиться больше 10 часов физической активности в неделю.

То есть не просто “иногда пройтись”. А почти полтора часа каждый день.

Для большинства людей это звучит примерно так же реалистично, как личный повар, домашний тренер и отдельная комната для медитации. Работа, дети, пробки, магазины, усталость, диван, жизнь — и где-то между всем этим нужно найти ещё 610 минут для здоровья.

Но в этой истории есть поворот.

Эксперты объясняют: смысл не в том, что человек должен срочно превратиться в фитнес-блогера и исчезнуть в спортзале. Движение работает не как выключатель, а скорее как регулятор света. Не бывает так, что до 609 минут организм ничего не понял, а на 610-й внезапно включил режим долголетия.

Каждое движение сдвигает стрелку в правильную сторону.

И вот тут начинается самое интересное для тех, кто не готов строить новую жизнь вокруг кроссовок. Оказывается, даже короткие “перекусы движением” могут иметь смысл. Это не обед из трёх блюд, а маленький кусочек активности: быстро подняться по лестнице, сделать короткую прогулку, несколько минут подвигаться энергичнее обычного.

Физиолог Джек Макнамара объясняет: такие “exercise snacks” могут длиться всего от одной до пяти минут. Их идея проста — не ждать идеального часа для тренировки, который никогда не наступит, а встраивать маленькие всплески движения в обычный день.

Например, лестница. Да, та самая, которую обычно проигрывает лифту. Несколько энергичных подъёмов по лестнице в течение дня могут заметно улучшать кардиореспираторную форму у людей, которые раньше почти не двигались.

Получается, самый недооценённый тренажёр уже давно стоит в офисе, подъезде или торговом центре. Только выглядит он слишком скучно, поэтому его никто не воспринимает как фитнес.

Есть и версия на пять минут — микропрогулки. Специалисты по ходьбе предлагают не ждать воскресного героического маршрута, а найти короткий круг рядом с домом или офисом. Пять минут, примерно 500 шагов, туда-обратно — и день уже немного другой.

Особенно любопытна прогулка после еды. По словам экспертов, ходьба помогает организму лучше работать с глюкозой в крови и поддерживает чувствительность к инсулину. То есть короткий выход после обеда может быть не просто “проветриться”, а вполне практичный жест в пользу здоровья.

А если есть 20 минут, то можно подключить силовую тренировку. И тут тоже без героизма: тренер Дэнни Матранга говорит, что новичку достаточно четырёх базовых упражнений, чтобы задействовать всё тело — толкание, тяга, приседание и движение для задней поверхности ног.

Главная интрига этой истории не в том, что теперь всем надо жить идеально. Как раз наоборот. “Идеальная” жизнь с 10 часами спорта в неделю большинству людей не подходит и, честно говоря, в обычном расписании выглядит почти как издевательство.

Но лестница, пять минут вокруг офиса и короткая прогулка после еды — это уже не героический проект. Это маленькие движения, которые не требуют новой личности, дорогой формы и драматичного обещания “с понедельника”.

Иногда здоровье начинается не с абонемента в спортзал. Иногда — с того, что человек посмотрел на лифт, вздохнул и всё-таки пошёл по лестнице.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать