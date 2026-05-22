Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах: Минэкономики подписал соглашение

В ходе мероприятия было заключено соглашение о честной передаче снижения ставки НДС. Его цель - обеспечить в конечных ценах в магазинах полное отражение снижения ставки НДС с 21% до 12% на хлеб, свежее молоко, свежее охлажденное мясо птицы и свежие яйца птицы.

Также было подписано дополнение к меморандуму о торговле продуктами питания.

Цель дополненного меморандума - повысить доступность основных продуктов питания для жителей Латвии за счет расширения ассортимента товаров в корзине продуктов по низкой цене, улучшения их узнаваемости и видимости, а также содействия изменению потребительских привычек в пользу осознанного выбора товаров латвийских производителей.

Подписавшие меморандум стороны договорились расширить предложение корзины продуктов по низкой цене, дополнив ассортимент в десяти категориях товаров, а также обязались рассмотреть возможность проведения национальной кампании по расширению ассортимента местной продукции.

На мероприятии министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) указал, что за год с момента подписания меморандума о снижении цен на продукты питания была введена корзина продуктов по низким ценам, а также разработаны различные методы учета, которых ранее не было, например, инструмент сравнения цен.

Министр отметил, что в целом цены на продукты в Латвии и странах Балтии за год выросли, однако в результате указанных выше действий только в Латвии цены на продукты питания за год снизились.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года Министерство экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Латвийский центральный союз производителей молока, Латвийская федерация пищевых предприятий, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, "Крестьянский Сейм" и другие организации подписали меморандум о снижении цен на продукты питания, который предусматривал внедрение корзины продуктов по низким ценам, создание инструмента для сравнения цен и содействие увеличению доли продукции местного происхождения в магазинах.