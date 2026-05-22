Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Цены на топливо в Латвии: что может государство?

© LETA 22 мая, 2026 12:06

Новости Латвии 0 комментариев

Быстрый рост цен на топливо вызвал острые дискуссии в обществе. В ответ на повышение цен было решено временно снизить ставку акцизного налога на определенные виды топлива, а Министерство экономики также предложило ввести налог на сверхприбыль для розничных продавцов топлива, если розничная цена превышает рассчитанную ориентировочную цену как минимум на 3%.

Предложение о введении налога на сверхприбыль не получило поддержки в Сейме.

Руководитель аналитической службы Минэкономики Нормунд Озолс отметил, что в настоящее время у государственных учреждений нет механизмов, которые позволяли бы хотя бы сделать замечание торговцам топливом, если цены слишком высоки по сравнению с закупочными.

"Кнут" в виде нормативных актов необходим, однако его цель не в получении дополнительных налоговых поступлений.

Последние расчеты Минэкономики показывают, что уровни цен на автозаправочных станциях укладываются в ориентировочную цену с отклонением в 3%. Большинство участников рынка вписываются в общую рыночную ситуацию, обусловленную глобальными изменениями цен на нефтепродукты.

По сути выводы Минэкономики и Совета по конкуренции об этой сфере в настоящее время совпадают. Ранее министерство указывало, что по данным за период с 20 по 23 апреля налог на сверхприбыль затронул бы большую часть торговцев.

В настоящее время формула ориентировочной цены, результат которой публикуется в мониторинге цен на топливо Минэкономики, является универсальной точкой отсчета при выяснении, не используется ли рыночная ситуация недобросовестно.

В апреле министр экономики Виктор Валайнис в программе ЛТВ "Что происходит в Латвии?" указал, что для всех торговцев топливом не будет одной формулы, поскольку они различаются.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев топливом (ЛАТТ) Иева Лигере подтверждает, что формула не может быть одинаковой для всех торговцев топливом, поскольку, помимо прочего, различаются расчеты за поставки - привязка к средней цене за три дня, одну или две недели, один месяц. До сих пор Минэкономики не проводило углубленного анализа.

Ясно, что у каждого участника рынка есть свой механизм ценообразования и существуют различные факторы формирования прибыли. Одни работают с меньшей рентабельностью, расходы могут покрываться из других источников и т.д.

"Если бы мы решили провести детальное исследование, это создало бы большую административную нагрузку, пришлось бы привлекать Службу государственных доходов, изучать отчеты торговцев топливом. По такому пути идти не следует, сейчас важен упрощенный подход", - отмечает Озолс.

Ориентировочная цена рассчитывается исходя из общедоступных данных: средней пятидневной цены фьючерсных контрактов на международное дизельное топливо (ICE Low Sulphur Gasoil) на Лондонской бирже, наценки за поставку в Северо-Западную Европу, пересчета валюты из долларов США в евро, корректировки примеси биотоплива, пересчета из тонн в литры, доли прибыли торговцев и налогах. Лигере указывает, что Минэкономики не учло замечания отрасли о недостатках формулы и что она неприменима ко всем участникам рынка. Поэтому и предположения Минэкономики о том, какой должна быть цена, являются ошибочными.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать