У кого самый худой кошелек в странах Балтии: цифры

© LETA 22 мая, 2026 13:05

За последние два года во всех трех столицах стран Балтии выросла средняя заработная плата. Однако доходы жителей определяются не только уровнем зарплат, но и различиями в налоговой политике и государственной поддержке семей.

Хотя доходы быстрее всего растут именно в Риге, сравнение трех балтийских столиц показывает, что у семей, проживающих в столице Латвии, после покрытия основных расходов остается меньше всего средств, тогда как в Таллине - больше всего, свидетельствуют результаты анализа института финансов "Swedbank".

По сравнению с данными исследования 2024 года самый быстрый рост доходов после уплаты налогов заметен в Таллине (+20%), далее следуют Рига (+21%) и Вильнюс (+16%).

Важным дополнением к доходам семей являются пособия на детей, и они в странах Балтии тоже значительно различаются.

За двух детей семья в Латвии получает 100 евро в месяц, тогда как в Эстонии - 160 евро, а в Литве - 259 евро.

Более того, за последние годы эти пособия увеличила только Литва.

Если объединить трудовые доходы и государственную поддержку, то семья из четырех человек, в которой двое детей и двое родителей, получающих среднюю зарплату в столице, имеет совокупный доход в Риге в размере 3190 евро в месяц, в Вильнюсе - 3418 евро, а в Таллине - 4154 евро.

Это означает, что бюджет семьи, проживающей в Таллине, почти на треть больше, чем в Риге.

"Стартовый капитал до осуществления обязательных платежей в балтийских столицах по-прежнему существенно различается. В основном благодаря изменениям в сфере налогов на рабочую силу доходы в Риге за последние годы приблизились к Вильнюсу, однако в Таллине они все еще значительно выше - там доходы семьи примерно на 1000 евро больше, чем в Риге", - отмечает руководитель "Swedbank" по финансовой грамотности Эвия Кропа.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

