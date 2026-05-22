Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

228 погибших и штраф как цена квартиры: Air France и Airbus признали виновными через 17 лет после катастрофы

Редакция PRESS 22 мая, 2026 12:41

Всюду жизнь 0 комментариев

Парижский апелляционный суд поставил новую точку в одной из самых страшных авиакатастроф Европы — хотя, возможно, не последнюю.

Air France и Airbus признаны виновными в непредумышленном убийстве по делу о крушении рейса AF447 Рио-де-Жанейро — Париж. Самолёт Airbus A330 упал в Атлантический океан 1 июня 2009 года. На борту находились 228 человек: 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Не выжил никто.

Суд назначил обеим компаниям максимальный штраф, предусмотренный для такого обвинения: по €225 000 каждой. На фоне 228 погибших эта сумма звучит почти нереально маленькой, но юридически решение важно не только деньгами. Апелляционный суд отменил оправдательный приговор 2023 года и признал, что ответственность за катастрофу не сводится только к действиям пилотов в последние минуты полёта.

Катастрофа произошла над Атлантикой. Самолёт летел из Рио-де-Жанейро в Париж, когда у него возникли проблемы с датчиками скорости. Из-за обледенения датчиков экипаж получил некорректные данные, автопилот отключился, а дальше ситуация быстро вышла из-под контроля.

По данным расследований, Airbus ранее знал о проблемах с трубками Пито, а Air France критиковали за недостаточную подготовку пилотов к подобным ситуациям. Именно эта связка — техника, информация, обучение и реакция экипажа — годами была в центре спора о том, где заканчивается трагическая ошибка и начинается корпоративная ответственность.

Одна из самых тяжёлых деталей этой истории — время.

Самолёт не просто “упал”. После отключения автопилота экипаж пытался справиться с машиной, но лайнер вошёл в сваливание. Менее чем через пять минут он рухнул в океан. Для пассажиров это были последние минуты полёта. Для родственников погибших — начало ожидания, которое растянулось почти на два десятилетия.

Обломки самолёта и бортовые самописцы нашли только в 2011 году на глубине почти 4000 метров. Без них история могла остаться набором догадок на дне Атлантики.

В 2023 году суд первой инстанции оправдал Air France и Airbus. Тогда судьи признали ошибки, но сочли, что прямую причинно-следственную связь между действиями компаний и катастрофой доказать нельзя. Апелляционный суд теперь решил иначе: обе компании признаны виновными, а сама катастрофа получила не только техническое, но и судебное объяснение.

Родственники погибших встретили решение как важное признание ответственности, хотя история ещё может продолжиться: Air France и Airbus, по сообщениям СМИ, намерены обжаловать приговор во французском кассационном суде.

В этой истории есть страшная несоразмерность. 228 человек, годы поисков, чёрные ящики на океанском дне, 17 лет судебной борьбы — и штраф, который для авиагигантов выглядит символическим.

Но иногда символическое решение бьёт сильнее цифры. Суд сказал главное: это была не только катастрофа в небе. Это была цепочка решений на земле, за которую спустя годы всё-таки пришлось отвечать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать