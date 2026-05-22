228 погибших и штраф как цена квартиры: Air France и Airbus признали виновными через 17 лет после катастрофы

Air France и Airbus признаны виновными в непредумышленном убийстве по делу о крушении рейса AF447 Рио-де-Жанейро — Париж. Самолёт Airbus A330 упал в Атлантический океан 1 июня 2009 года. На борту находились 228 человек: 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Не выжил никто.

Суд назначил обеим компаниям максимальный штраф, предусмотренный для такого обвинения: по €225 000 каждой. На фоне 228 погибших эта сумма звучит почти нереально маленькой, но юридически решение важно не только деньгами. Апелляционный суд отменил оправдательный приговор 2023 года и признал, что ответственность за катастрофу не сводится только к действиям пилотов в последние минуты полёта.

Катастрофа произошла над Атлантикой. Самолёт летел из Рио-де-Жанейро в Париж, когда у него возникли проблемы с датчиками скорости. Из-за обледенения датчиков экипаж получил некорректные данные, автопилот отключился, а дальше ситуация быстро вышла из-под контроля.

По данным расследований, Airbus ранее знал о проблемах с трубками Пито, а Air France критиковали за недостаточную подготовку пилотов к подобным ситуациям. Именно эта связка — техника, информация, обучение и реакция экипажа — годами была в центре спора о том, где заканчивается трагическая ошибка и начинается корпоративная ответственность.

Одна из самых тяжёлых деталей этой истории — время.

Самолёт не просто “упал”. После отключения автопилота экипаж пытался справиться с машиной, но лайнер вошёл в сваливание. Менее чем через пять минут он рухнул в океан. Для пассажиров это были последние минуты полёта. Для родственников погибших — начало ожидания, которое растянулось почти на два десятилетия.

Обломки самолёта и бортовые самописцы нашли только в 2011 году на глубине почти 4000 метров. Без них история могла остаться набором догадок на дне Атлантики.

В 2023 году суд первой инстанции оправдал Air France и Airbus. Тогда судьи признали ошибки, но сочли, что прямую причинно-следственную связь между действиями компаний и катастрофой доказать нельзя. Апелляционный суд теперь решил иначе: обе компании признаны виновными, а сама катастрофа получила не только техническое, но и судебное объяснение.

Родственники погибших встретили решение как важное признание ответственности, хотя история ещё может продолжиться: Air France и Airbus, по сообщениям СМИ, намерены обжаловать приговор во французском кассационном суде.

В этой истории есть страшная несоразмерность. 228 человек, годы поисков, чёрные ящики на океанском дне, 17 лет судебной борьбы — и штраф, который для авиагигантов выглядит символическим.

Но иногда символическое решение бьёт сильнее цифры. Суд сказал главное: это была не только катастрофа в небе. Это была цепочка решений на земле, за которую спустя годы всё-таки пришлось отвечать.