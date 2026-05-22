Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Скажите чётко: строители дорог хотят понимать, что делать в случае воздушной тревоги

Редакция PRESS 22 мая, 2026 11:53

Общество "Latvijas ceļu būvētājs" (LCB) направило письмо в Центр кризисного управления с просьбой дать публичное разъяснение, как строителям действовать в случаях возможной атаки дронов или других угроз, сообщили агентству ЛЕТА в LCB.

Строители дорог работают на всей территории страны, в том числе в Латгале и Видземе, где угрозы уже возникали, но предприятия отрасли до сих пор не проинформированы об ответственных лицах, которые должны принимать решения в этом контексте, и о соответствующих процедурах, пояснили в LCB.

Общество строителей дорог подчеркивает, что при получении оповещения об угрозе предприятиям отрасли неясно, какие действия необходимы и кто имеет право отдавать приказы о прекращении или продолжении работы. Также неизвестно, нужно ли укрываться и где это делать, учитывая, что работы ведутся как в населенных пунктах, так и за их пределами, где нет доступных убежищ.

В письме подчеркивается, что дорожно-строительная отрасль обеспокоена безопасностью задействованных в работах людей и сохранностью дорожно-строительной техники. Представители отрасли не хотят столкнуться с ситуациями, когда, например, дезориентированные дроны или другое оружие нападения распознают асфальтоукладчик как передвижную радарную установку, а бульдозер примут за танк.

Кроме того, в LCB считают, что остается еще ряд вопросов без ответов, например, будут ли и каким образом заказчики - государственные и муниципальные учреждения - оплачивать время простоя дорожных строителей и предусмотрено ли продление сроков выполнения договоров для предприятий.

Как сообщалось, в четверг третий день подряд самоуправления восточного приграничья получали оповещения о возможных угрозах воздушному пространству.

Общество "Latvijas ceļu būvētājs" создано для представления интересов предприятий по строительству дорог и мостов в существенных для них вопросах и для решения актуальных для отрасли вопросов в сотрудничестве с государственными и муниципальными учреждениями. Общество представляет интересы 15 значимых в отрасли предприятий, связанных со строительством инфраструктуры дорог и мостов.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

