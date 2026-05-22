США продадут Киеву оборудование для Hawk на 108 млн долларов

По оценке американской стороны, предлагаемая сделка отвечает целям внешней политики и национальной безопасности США, она укрепляет безопасность страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе.

Сделка повысит способность Украины противостоять нынешним и будущим угрозам, обеспечив более надежную интегрированную систему противовоздушной обороны, говорится в пресс-релизе Госдепартамента. При этом Украина не испытает трудностей с интеграцией поставляемого оборудования и услуг в ее вооруженных силах, а военный баланс в регионе, по оценке Вашингтона, существенно не изменится.

Основным исполнителем контракта выступит компания Sierra Nevada Corporation, расположенная в Энглвуде, штат Колорадо. Сделка, по заверению американской стороны, не окажет негативного влияния на боеготовность вооруженных сил США.

Киев получает вооружения из США по программе PURL 2 инициативе НАТО по закупке американского оружия для Украины на деньги стран Европы. Из-за войны на Ближнем Востоке США предупредили Европу, что задержат поставки оружия, в том числе боеприпасов, которые использует Украина.

В офисе президента Украины 19 мая заявили, что поставки вооружений по программе PURL продолжаются.