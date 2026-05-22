Латвийский университет распродаёт свои исторические здания: что почём?

© LETA 22 мая, 2026 11:23

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский университет (ЛУ) попытается продать на аукционе несколько исторических зданий в Риге, общая рыночная стоимость которых оценивается более чем в 20 миллионов евро, сообщил университет агентству ЛЕТА.

Собранные средства планируется инвестировать в развитие Академического центра в Торнякалнсе.

Первые аукционы запланированы на май и июнь, в ходе которых предлагается приобрести здания факультета экономики и социальных наук Латвийского университета по адресу: бульвар Аспазияс, 5, и улица Лаувас, 4. Обе недвижимости будут отчуждены при условии, что университет продолжит использовать помещения до завершения строительства библиотеки и процесса переезда.

Самым ценным из выставленных на аукцион объектов является комплекс зданий по адресу: бульвар Аспазияс, 5. Его общая площадь составляет 14 793 квадратных метра, а площадь земельного участка — 5 122 квадратных метра. Начальная цена объекта установлена ​​на уровне 10,8 миллионов евро.

Энно Энце, проректор по развитию Латвийского университета, говорит, что это уникальный объект недвижимости в центре Риги с широкими возможностями для развития. После реконструкции здание можно будет адаптировать под гостиницу, апартаменты, офисы или торговые площади, — говорит представитель Латвийского университета.

Аукцион по продаже недвижимости на бульваре Аспазияс начнется 27 мая на сайте электронного аукциона, но регистрация участников будет открыта до 16 июня.

Объект недвижимости по адресу улица Лаувас, 4, представляет собой земельный участок площадью 15 319 квадратных метров и учебное здание площадью 8 102 квадратных метра. Начальная цена установлена ​​на уровне двух миллионов евро. Латвийский университет считает, что здание легко адаптируется для жилых проектов или строительства студенческого общежития.

Аукцион по продаже недвижимости на улице Лаувас начнется 29 мая, а прием заявок продлится до 18 июня.

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

