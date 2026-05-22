Латвийский университет распродаёт свои исторические здания: что почём?

Собранные средства планируется инвестировать в развитие Академического центра в Торнякалнсе.

Первые аукционы запланированы на май и июнь, в ходе которых предлагается приобрести здания факультета экономики и социальных наук Латвийского университета по адресу: бульвар Аспазияс, 5, и улица Лаувас, 4. Обе недвижимости будут отчуждены при условии, что университет продолжит использовать помещения до завершения строительства библиотеки и процесса переезда.

Самым ценным из выставленных на аукцион объектов является комплекс зданий по адресу: бульвар Аспазияс, 5. Его общая площадь составляет 14 793 квадратных метра, а площадь земельного участка — 5 122 квадратных метра. Начальная цена объекта установлена ​​на уровне 10,8 миллионов евро.

Энно Энце, проректор по развитию Латвийского университета, говорит, что это уникальный объект недвижимости в центре Риги с широкими возможностями для развития. После реконструкции здание можно будет адаптировать под гостиницу, апартаменты, офисы или торговые площади, — говорит представитель Латвийского университета.

Аукцион по продаже недвижимости на бульваре Аспазияс начнется 27 мая на сайте электронного аукциона, но регистрация участников будет открыта до 16 июня.

Объект недвижимости по адресу улица Лаувас, 4, представляет собой земельный участок площадью 15 319 квадратных метров и учебное здание площадью 8 102 квадратных метра. Начальная цена установлена ​​на уровне двух миллионов евро. Латвийский университет считает, что здание легко адаптируется для жилых проектов или строительства студенческого общежития.

Аукцион по продаже недвижимости на улице Лаувас начнется 29 мая, а прием заявок продлится до 18 июня.