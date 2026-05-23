Но иногда самая красивая картинка оказывается ловушкой.

Пять опытных итальянских дайверов погибли во время погружения у небольшого острова Алимата на Мальдивах. По данным итальянского МИДа, они пытались исследовать подводные пещеры на глубине около 50 метров. Позже тела нашли в системе пещер, где первые метры могли выглядеть почти обманчиво спокойно: большой освещённый зал, хороший обзор, проход вперёд.

А потом — коридор, песчаная отмель и вторая камера, где уже нет естественного света.

По словам руководителя DAN Europe Лауры Маррони, которые приводит итальянская пресса и Euronews, пещера была устроена как несколько крупных залов, соединённых узкими проходами. Самая страшная деталь в этой реконструкции — песчаная отмель. Пройти через неё вперёд, по данным спасателей, было сравнительно легко. Но когда дайверы разворачивались назад, эта же отмель могла скрывать коридор выхода.

То есть путь, по которому они вошли, мог просто исчезнуть из поля зрения.

Тела дайверов, по сообщениям, нашли не у выхода, а в другом, более коротком коридоре слева от песчаной отмели. Это выглядит как попытка найти дорогу обратно — но в подводной пещере ошибка направления не похожа на ошибку на прогулке. Там нельзя просто остановиться, отдышаться и открыть карту.

На глубине около 50 метров время уже работает против человека. Воздух расходуется быстрее, всплывать сразу нельзя, а любая паника съедает запас ещё быстрее. Маррони говорила, что у дайверов могло оставаться около десяти минут, возможно даже меньше.

Именно поэтому эта история так страшна для дайверского сообщества. Снаружи это может выглядеть как “они просто заблудились”. Но под водой, в пещере, “заблудились” означает совсем другое: над головой нет свободной поверхности, свет не помогает найти выход, а каждый вдох забирает остаток времени.

Отдельный вопрос — газовая смесь и оборудование. Официальная картина ещё требует расследования, но в дайверском сообществе уже обсуждают, что для такой глубины и пещерной среды обычный сжатый воздух и стандартные баллоны могли быть крайне рискованным выбором. В техническом дайвинге для глубоких погружений часто используют специальные смеси вроде trimix или heliox, чтобы снижать риски азотного наркоза и кислородной токсичности; такие смеси применяются именно потому, что глубина резко меняет поведение тела и газа.

Трагедия забрала не только жизни итальянцев. Во время поисково-спасательной операции погиб и мальдивский военный спасатель, сержант-майор Мохаммед Махди. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил соболезнования Мальдивам, заявив, что эта смерть усилила горе обеих стран.

Самое жуткое в этой истории — не экзотика и не глубина сама по себе. А то, что ловушка могла начаться с почти незаметной детали: песчаного участка, который при возвращении выглядел уже не как проход, а как стена.

На поверхности Мальдивы остаются раем. Под водой, за одним поворотом, этот рай может стать местом, где ошибку уже невозможно исправить.