Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

На Мальдивах дайверы вошли в красивую подводную пещеру и выхода обратно уже не нашли (1)

Редакция PRESS 23 мая, 2026 19:19

Всюду жизнь 1 комментариев

Мальдивы обычно продают как открытку: прозрачная вода, белый песок, рыбы, кораллы и ощущение, что под водой всё красиво и безопасно.

Но иногда самая красивая картинка оказывается ловушкой.

Пять опытных итальянских дайверов погибли во время погружения у небольшого острова Алимата на Мальдивах. По данным итальянского МИДа, они пытались исследовать подводные пещеры на глубине около 50 метров. Позже тела нашли в системе пещер, где первые метры могли выглядеть почти обманчиво спокойно: большой освещённый зал, хороший обзор, проход вперёд.

А потом — коридор, песчаная отмель и вторая камера, где уже нет естественного света.

По словам руководителя DAN Europe Лауры Маррони, которые приводит итальянская пресса и Euronews, пещера была устроена как несколько крупных залов, соединённых узкими проходами. Самая страшная деталь в этой реконструкции — песчаная отмель. Пройти через неё вперёд, по данным спасателей, было сравнительно легко. Но когда дайверы разворачивались назад, эта же отмель могла скрывать коридор выхода.

То есть путь, по которому они вошли, мог просто исчезнуть из поля зрения.

Тела дайверов, по сообщениям, нашли не у выхода, а в другом, более коротком коридоре слева от песчаной отмели. Это выглядит как попытка найти дорогу обратно — но в подводной пещере ошибка направления не похожа на ошибку на прогулке. Там нельзя просто остановиться, отдышаться и открыть карту.

На глубине около 50 метров время уже работает против человека. Воздух расходуется быстрее, всплывать сразу нельзя, а любая паника съедает запас ещё быстрее. Маррони говорила, что у дайверов могло оставаться около десяти минут, возможно даже меньше.

Именно поэтому эта история так страшна для дайверского сообщества. Снаружи это может выглядеть как “они просто заблудились”. Но под водой, в пещере, “заблудились” означает совсем другое: над головой нет свободной поверхности, свет не помогает найти выход, а каждый вдох забирает остаток времени.

Отдельный вопрос — газовая смесь и оборудование. Официальная картина ещё требует расследования, но в дайверском сообществе уже обсуждают, что для такой глубины и пещерной среды обычный сжатый воздух и стандартные баллоны могли быть крайне рискованным выбором. В техническом дайвинге для глубоких погружений часто используют специальные смеси вроде trimix или heliox, чтобы снижать риски азотного наркоза и кислородной токсичности; такие смеси применяются именно потому, что глубина резко меняет поведение тела и газа.

Трагедия забрала не только жизни итальянцев. Во время поисково-спасательной операции погиб и мальдивский военный спасатель, сержант-майор Мохаммед Махди. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил соболезнования Мальдивам, заявив, что эта смерть усилила горе обеих стран.

Самое жуткое в этой истории — не экзотика и не глубина сама по себе. А то, что ловушка могла начаться с почти незаметной детали: песчаного участка, который при возвращении выглядел уже не как проход, а как стена.

На поверхности Мальдивы остаются раем. Под водой, за одним поворотом, этот рай может стать местом, где ошибку уже невозможно исправить.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Важно

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0! (1)

Важно 19:52

Важно 1 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат? (1)

Важно 17:02

Важно 1 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах (1)

Важно 16:52

Важно 1 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев (1)

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 1 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года (1)

Важно 15:09

Важно 1 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Важно 15:03

Важно 1 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года (1)

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 1 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать