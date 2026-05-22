Трамп: США дополнительно направляют в Польшу 5000 военных

Президент США Дональд Трамп пообещал Польше продолжение военной поддержки. "Учитывая успешное избрание нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наши отношения с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих", - написал глава Белого дома в ночь на пятницу, 22 мая, в своей соцсети Truth Social. Идет ли речь о полностью новом контингенте или же о 2-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии в составе 4000 солдат, плановую отправку которой в Польшу неожиданно отменили 13 мая, Трамп не уточнил.

В тот день в сообщении изданий The Wall Street Journal и Defence News указывалось, что решение об отмене отправки было принято Пентагоном в соответствии с планом Дональда Трампа по сокращению военного контингента Соединенных Штатов в Европе, однако "застало врасплох некоторых военных чиновников". Как отметил позже источник издания Politico, польские военные находятся "в бешенстве" из-за того, что узнали об этом из СМИ, а не от своего командования.

Ранее Вашингтон сообщил о выводе 5000 военных из Германии после критики войны США и Израиля против Ирана со стороны канцлера ФРГ Фридриха Мерца (Friedrich Merz).

Politico: Польша готовится к сокращению войск США в стране

По состоянию на 17 мая Польша готовилась к сокращению численности войск США в стране. "Возможно, масштабы этого сокращения окажутся не столь значительными, как сообщают СМИ, однако мы получили именно такую ​​информацию", - заявил в тот день Politico источник в окружении начальника Генштаба ВС Польши Веслава Кукулы. По его словам, в Варшаве уже осведомлены о сокращении американских войск и занимаются решением этой проблемы.

В то же время Польша опровергла сообщения о том, что страна пострадает от этого. "Число американских солдат в Польше не будет сокращено", - заявлял министр обороны Владислав Козиняк-Камыш, добавив, что его страна продолжает работать над увеличением численности американских войск.

По данным американских военных кругов, на середину мая в Польше было размещено около 7400 солдат. Всего за последние годы США дислоцировали в Европе около 100 тысяч солдат и офицеров. Из них более 65 тысяч человек находились в регионе постоянно, остальные - на ротационной основе.

США сокращают число боевых бригадных групп в Европе до трех

Как сообщил Пентагон 19 мая, США выведут из Европы одну из четырех боевых бригадных групп, Этот шаг Минобороны страны сократит численность американских военнослужащих в регионе до уровня 2021 года.

За день до того главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал-лейтенант Военно-воздушных сил США Алексус Гринкевич заявил, что вывод американских войск из региона не повлияет на планы Североатлантического альянса по укреплению европейской обороноспособности. По его мнению, "в долгосрочной перспективе" - на фоне наращивания европейских военных сил - стоит ожидать переброски американских войск в другие регионы мира.

В начале 2026 года Конгресс США утвердил положения в рамках ежегодного закона о бюджете Пентагона, запрещающие сокращение американских вооруженных сил в Европе ниже уровня 76 тысяч человек более чем на 45 дней, пока глава Пентагона и глава Европейского командования (EUCOM) не представят Конгрессу отдельные отчеты с обоснованием такого решения, напомнило польское агентство PAP.