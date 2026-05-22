Местами пробки знатные: идут ремонты на 42 участках государственных дорог

Наибольшие ограничения движения на основных дорогах страны наблюдаются на Даугавпилсской трассе, где на участке от Госпори до Ницгале есть два светофора, и расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут, но от Калнишкиса до Любесте следует ожидать дополнительных 20 минут в пути. На Даугавпилсской объездной дороге и на участке до Свенте также есть два светофора, и время проезда составляет 30 минут.

На въезде в Ригу, на Баусском шоссе, ведутся строительные работы по 4-й фазе Южного моста, а также возводится пешеходная и велосипедная инфраструктура, соединяющая Кекаву и Ригу. Движение там осуществляется по одной полосе в каждом направлении, и пробки на этом участке наблюдаются уже давно.

Наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны действуют на трассе Гулбене-Балви, где движение регулируется светофорами или регулировщиками на шести участках от Литене до Балви, расчетное время в пути составляет 45 минут.

На дороге Бауска-Айзкраукле от Озолайне до Барбеле имеется шесть участков со светофорами, но участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, предусмотрен объезд. Ориентировочное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут.

На дороге от Приекуле до литовской границы есть три участка со светофорами, и расчетное время прохождения ремонтного участка составляет 25 минут, в то время как на дороге Талси-Роя от Валдемарпилса до Руде есть девять участков со светофорами, и время прохождения составляет от 20 до 40 минут.