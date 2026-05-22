Местами пробки знатные: идут ремонты на 42 участках государственных дорог

На этой неделе ведутся ремонтные работы на 42 участках государственных дорог, где ожидается замедление движения, сообщает "Latvijas valsts ceļi".

Наибольшие ограничения движения на основных дорогах страны наблюдаются на Даугавпилсской трассе, где на участке от Госпори до Ницгале есть два светофора, и расчетное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут, но от Калнишкиса до Любесте следует ожидать дополнительных 20 минут в пути. На Даугавпилсской объездной дороге и на участке до Свенте также есть два светофора, и время проезда составляет 30 минут.

На въезде в Ригу, на Баусском шоссе, ведутся строительные работы по 4-й фазе Южного моста, а также возводится пешеходная и велосипедная инфраструктура, соединяющая Кекаву и Ригу. Движение там осуществляется по одной полосе в каждом направлении, и пробки на этом участке наблюдаются уже давно.

Наибольшие ограничения движения на региональных дорогах страны действуют на трассе Гулбене-Балви, где движение регулируется светофорами или регулировщиками на шести участках от Литене до Балви,  расчетное время в пути составляет 45 минут.

На дороге Бауска-Айзкраукле от Озолайне до Барбеле имеется шесть участков со светофорами, но участок возле Озолайне закрыт для транзитного движения, предусмотрен объезд. Ориентировочное время проезда ремонтного участка составляет 40 минут.

На дороге от Приекуле до литовской границы есть три участка со светофорами, и расчетное время прохождения ремонтного участка составляет 25 минут, в то время как на дороге Талси-Роя от Валдемарпилса до Руде есть девять участков со светофорами, и время прохождения составляет от 20 до 40 минут.

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

