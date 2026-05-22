Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Как мы гостей встречаем! Минэкономики требует от Рижской думы круизный причал

Редакция PRESS 22 мая, 2026 14:07

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство экономики призывает Рижскую думу срочно решить вопрос о создании круизного причала в центре города, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

В министерстве подчеркивают, что в пятницу в Рижский порт зашло самое крупное круизное судно в истории порта, но его пассажиров принимают в неприспособленном для этого грузовом терминале в Пардаугаве, на острове Криеву.

По этой причине пассажиры по-прежнему не могут удобно добраться до исторического центра Риги из-за несоответствующей инфраструктуры. По мнению министерства, такая ситуация существенно ограничивает конкурентоспособность Риги в регионе Балтийского моря и наносит ущерб латвийской отрасли туризма и услуг.

В официальном письме Минэкономики призвало Рижскую думу срочно прийти к долгосрочному решению по созданию современного причала для пассажирских и круизных судов в центре Риги.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отмечает, что Рига не может позволить себе ситуацию, когда круизных туристов высаживают в промышленном грузовом терминале в 15 километрах от Старой Риги, а затем везут на автобусах через городские пробки. "Это не соответствует ни стандартам современной европейской столицы, ни экономическим интересам Латвии", - подчеркивает министр.

В этом году в Рижский порт заявлен 101 визит круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако в министерстве подчеркивают, что существующая инфраструктура не позволяет швартовать в центре Риги суда длиной более 300 метров, из-за чего Рига проигрывает другим портам Балтии в конкуренции за экономически наиболее значимых круизных операторов.

Минэкономики указывает, что нынешний порядок обслуживания круизных пассажиров снижает комфорт и качество пребывания туристов, создает дополнительные пробки, уменьшает поток туристов в Старую Ригу, рестораны и культурные объекты, ухудшает имидж Риги в глазах международных круизных операторов и ограничивает экономический вклад для местных предпринимателей.

Расчеты Рижского свободного порта показывают, что один круизный пассажир в среднем приносит Риге до 50 евро дохода в сферах туризма, гостеприимства, транспорта и розничной торговли. При прогнозируемых 135 000 пассажиров в 2026 году это может означать прямой экономический вклад в объеме не менее 6,7 млн евро только от расходов пассажиров.

В связи с этим министерство призвало Рижскую думу определить развитие круизного терминала одним из стратегических приоритетов города, срочно договориться о конкретном решении по строительству пассажирских причалов вблизи центра Риги, в сотрудничестве с Рижским свободным портом, Министерством сообщения и операторами терминала разработать четкий график проекта и обеспечить необходимое планирование территории и адаптацию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Минэкономики призывает рассмотреть возможность изменения названия острова Криеву. В министерстве подчеркивают, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название портовой территории должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.

Современный пассажирский порт в центре Риги - это не просто инфраструктурный проект, но и вклад в туристический экспорт Латвии, привлечение инвестиций, предпринимательство и международную конкурентоспособность Риги.

Как сообщалось, в пятницу в Рижский порт зашло самое крупное круизное судно в истории Рижского порта - "Mein Schiff Relax" немецкой круизной компании "TUI Cruises". Судно пришвартовано у причала на острове Криеву.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
Важно

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать