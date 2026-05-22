Как мы гостей встречаем! Минэкономики требует от Рижской думы круизный причал

В министерстве подчеркивают, что в пятницу в Рижский порт зашло самое крупное круизное судно в истории порта, но его пассажиров принимают в неприспособленном для этого грузовом терминале в Пардаугаве, на острове Криеву.

По этой причине пассажиры по-прежнему не могут удобно добраться до исторического центра Риги из-за несоответствующей инфраструктуры. По мнению министерства, такая ситуация существенно ограничивает конкурентоспособность Риги в регионе Балтийского моря и наносит ущерб латвийской отрасли туризма и услуг.

В официальном письме Минэкономики призвало Рижскую думу срочно прийти к долгосрочному решению по созданию современного причала для пассажирских и круизных судов в центре Риги.

Министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) отмечает, что Рига не может позволить себе ситуацию, когда круизных туристов высаживают в промышленном грузовом терминале в 15 километрах от Старой Риги, а затем везут на автобусах через городские пробки. "Это не соответствует ни стандартам современной европейской столицы, ни экономическим интересам Латвии", - подчеркивает министр.

В этом году в Рижский порт заявлен 101 визит круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Планируется, что в общей сложности в Ригу на круизных судах прибудет около 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году. Однако в министерстве подчеркивают, что существующая инфраструктура не позволяет швартовать в центре Риги суда длиной более 300 метров, из-за чего Рига проигрывает другим портам Балтии в конкуренции за экономически наиболее значимых круизных операторов.

Минэкономики указывает, что нынешний порядок обслуживания круизных пассажиров снижает комфорт и качество пребывания туристов, создает дополнительные пробки, уменьшает поток туристов в Старую Ригу, рестораны и культурные объекты, ухудшает имидж Риги в глазах международных круизных операторов и ограничивает экономический вклад для местных предпринимателей.

Расчеты Рижского свободного порта показывают, что один круизный пассажир в среднем приносит Риге до 50 евро дохода в сферах туризма, гостеприимства, транспорта и розничной торговли. При прогнозируемых 135 000 пассажиров в 2026 году это может означать прямой экономический вклад в объеме не менее 6,7 млн евро только от расходов пассажиров.

В связи с этим министерство призвало Рижскую думу определить развитие круизного терминала одним из стратегических приоритетов города, срочно договориться о конкретном решении по строительству пассажирских причалов вблизи центра Риги, в сотрудничестве с Рижским свободным портом, Министерством сообщения и операторами терминала разработать четкий график проекта и обеспечить необходимое планирование территории и адаптацию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, Минэкономики призывает рассмотреть возможность изменения названия острова Криеву. В министерстве подчеркивают, что, учитывая текущую геополитическую ситуацию и необходимость укрепления информационного пространства Латвии, название портовой территории должно отражать государственные ценности Латвии и идентичность современной европейской столицы.

Современный пассажирский порт в центре Риги - это не просто инфраструктурный проект, но и вклад в туристический экспорт Латвии, привлечение инвестиций, предпринимательство и международную конкурентоспособность Риги.

Как сообщалось, в пятницу в Рижский порт зашло самое крупное круизное судно в истории Рижского порта - "Mein Schiff Relax" немецкой круизной компании "TUI Cruises". Судно пришвартовано у причала на острове Криеву.