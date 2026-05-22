Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Мая Завтра: Ilvija, Marlena, Ziedone
Доступность

Что делать рижанам в случае воздушной угрозы? Рижская дума ответила (ДОПОЛНЕНО в 12.48)

Редакция PRESS 22 мая, 2026 12:21

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook

В пятницу, 22 мая, в 10:00 в Рижской думе состоялся пресс-брифинг, на котором самоуправление представило новые алгоритмы действий на случай воздушной угрозы, в том числе угрозы со стороны дронов.

«Учитывая недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Латвии и других балтийских стран, а также тревогу, объявленную на этой неделе в Вильнюсе, мы разработали базовые алгоритмы действий для жителей Риги. Также подготовлен отдельный алгоритм для образовательных учреждений», — сообщил заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс.

В брифинге приняли участие заместитель мэра Эдвард Ратниекс, председатель Комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Гирт Лапиньш, исполняющий обязанности руководителя Управления гражданской обороны и оперативной информации Петерис Грубе, директор Департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис, а также председатель правления кризисного и консультационного центра «Skalbes» Анда Швинка.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что в столице актуализирован план действий на случай потенциальной угрозы.

«Хочу особо отметить, что Рига поддерживает тесный контакт со всеми службами, и в настоящее время никаких признаков воздушной угрозы на территории города нет. Тем не менее, с учётом событий этой недели, включая угрозы в Видземе, мы обновили и актуализировали свой план действий», — заявил Клейнбергс.

Мэр поручил ответственным службам пересмотреть действующие рекомендации по обеспечению безопасности и провести проверку муниципальных образовательных учреждений и других общественных зданий, чтобы обновить данные о возможных укрытиях и оценить готовность служб к оперативному реагированию.

В свою очередь, сегодня на пресс-конференции глава комитета Гиртс Лапиньш (NA) признал, что в официальных убежищах сможет разместиться не там много народа.

В настоящее время муниципалитет Риги реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые убежища будут готовы в августе или сентябре. В целом в этих убежищах смогут найти укратие около 52 000 человек. Политик пообещал «сделать все возможное», чтобы увеличить количество мест для размещения беженцев.

Учитывая, что большинство этих убежищ создаётся в учебных заведениях, жители должны понимать, что с началом учебного года дети и сотрудники учебных заведений будут искать укрытие в убежищах в школах и детских садах, отметили представители муниципалитета.

Лапиньшу оставалось лишь предложить жителям ознакомиться с разработанными алгоритмами реагирования на случаи угрозы и рассмотреть варианты мест, где они могли бы укрыться.

Как сообщалось ранее, в четверг самоуправления восточной приграничной зоны Латвии уже третий день подряд получали предупреждения о возможных угрозах в воздушном пространстве.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Важно

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
Важно

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Важно

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Важно 19:52

Важно 0 комментариев

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

Читать
Загрузка

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Важно 17:02

Важно 0 комментариев

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

Читать

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Важно 16:52

Важно 0 комментариев

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Читать

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Новости Латвии 16:33

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

Читать

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Важно 15:09

Важно 0 комментариев

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

Читать

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Важно 15:03

Важно 0 комментариев

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Читать

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

ЧП и криминал 14:33

ЧП и криминал 0 комментариев

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

Читать