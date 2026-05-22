Что делать рижанам в случае воздушной угрозы? Рижская дума ответила (ДОПОЛНЕНО в 12.48)

«Учитывая недавние инциденты с дронами в воздушном пространстве Латвии и других балтийских стран, а также тревогу, объявленную на этой неделе в Вильнюсе, мы разработали базовые алгоритмы действий для жителей Риги. Также подготовлен отдельный алгоритм для образовательных учреждений», — сообщил заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс.

В брифинге приняли участие заместитель мэра Эдвард Ратниекс, председатель Комитета по безопасности, порядку и борьбе с коррупцией Гирт Лапиньш, исполняющий обязанности руководителя Управления гражданской обороны и оперативной информации Петерис Грубе, директор Департамента образования, культуры и спорта Ивар Баламовскис, а также председатель правления кризисного и консультационного центра «Skalbes» Анда Швинка.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что в столице актуализирован план действий на случай потенциальной угрозы.

«Хочу особо отметить, что Рига поддерживает тесный контакт со всеми службами, и в настоящее время никаких признаков воздушной угрозы на территории города нет. Тем не менее, с учётом событий этой недели, включая угрозы в Видземе, мы обновили и актуализировали свой план действий», — заявил Клейнбергс.

Мэр поручил ответственным службам пересмотреть действующие рекомендации по обеспечению безопасности и провести проверку муниципальных образовательных учреждений и других общественных зданий, чтобы обновить данные о возможных укрытиях и оценить готовность служб к оперативному реагированию.

В свою очередь, сегодня на пресс-конференции глава комитета Гиртс Лапиньш (NA) признал, что в официальных убежищах сможет разместиться не там много народа.

В настоящее время муниципалитет Риги реализует проект по созданию 146 убежищ. Первые убежища будут готовы в августе или сентябре. В целом в этих убежищах смогут найти укратие около 52 000 человек. Политик пообещал «сделать все возможное», чтобы увеличить количество мест для размещения беженцев.

Учитывая, что большинство этих убежищ создаётся в учебных заведениях, жители должны понимать, что с началом учебного года дети и сотрудники учебных заведений будут искать укрытие в убежищах в школах и детских садах, отметили представители муниципалитета.

Лапиньшу оставалось лишь предложить жителям ознакомиться с разработанными алгоритмами реагирования на случаи угрозы и рассмотреть варианты мест, где они могли бы укрыться.

Как сообщалось ранее, в четверг самоуправления восточной приграничной зоны Латвии уже третий день подряд получали предупреждения о возможных угрозах в воздушном пространстве.