Сенат США заблокировал миграционный законопроект Трампа

22 мая, 2026 13:25

В американском Сенате в четверг, 21 мая, произошел крайне редкий демарш против президента США Дональда Трампа: его однопартийцы - республиканцы  заблокировали ключевую инициативу  Трампа в сфере миграции, тем самым провалив принятие законодательного пакета, который предусматривает около 70 млрд долларов дополнительного финансирования для иммиграционных и таможенных органов, а также пограничной службы. В итоге лидер сенатского большинства Джон Туне отправил сенаторов на парламентские каникулы без голосования - каникулы продлятся до конца следующей недели.

Фонд компенсаций как яблоко раздора

Главным поводом для споров стал фонд компенсаций для сторонников Трампа в размере около 1,8 млрд долларов, который министерство юстиции анонсировало 18 мая и в последний момент включило в миграционный пакет. Средства предназначены предполагаемым жертвам судебного преследования при администрации предыдущего президента -  Джо Байдена.

Компенсацию из этого фонда могут получить сотни сторонников Дональда Трампа, осужденных за нападение на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года и впоследствии помилованных Трампом после его возвращения в Белый дом. Оппозиционные демократы назвали этот фонд "фондом взяток", при этом инициатива Минюста вызвала недовольство и в рядах самих республиканцев.

Политические риски

Сенаторы-республиканцы опасаются, что фонд компенсаций может быть негативно воспринят избирателями в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Многие граждане жалуются на резкий рост цен на топливо и продовольствие из-за войны с Ираном, хотя Трамп неоднократно давал понять, что это не является для него приоритетом.

Недовольство у части республиканцев вызвали и планы Дональда Трампа по строительству большого бального зала рядом с Белым домом: в миграционный пакет была включена дополнительная сумма в 1 млрд долларов на нужды президентской охраны, которой впредь предстоит обеспечивать безопасность еще и этого объекта.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

