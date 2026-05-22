Сенат США заблокировал миграционный законопроект Трампа

Фонд компенсаций как яблоко раздора

Главным поводом для споров стал фонд компенсаций для сторонников Трампа в размере около 1,8 млрд долларов, который министерство юстиции анонсировало 18 мая и в последний момент включило в миграционный пакет. Средства предназначены предполагаемым жертвам судебного преследования при администрации предыдущего президента - Джо Байдена.

Компенсацию из этого фонда могут получить сотни сторонников Дональда Трампа, осужденных за нападение на Капитолий в Вашингтоне 6 января 2021 года и впоследствии помилованных Трампом после его возвращения в Белый дом. Оппозиционные демократы назвали этот фонд "фондом взяток", при этом инициатива Минюста вызвала недовольство и в рядах самих республиканцев.

Политические риски

Сенаторы-республиканцы опасаются, что фонд компенсаций может быть негативно воспринят избирателями в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. Многие граждане жалуются на резкий рост цен на топливо и продовольствие из-за войны с Ираном, хотя Трамп неоднократно давал понять, что это не является для него приоритетом.

Недовольство у части республиканцев вызвали и планы Дональда Трампа по строительству большого бального зала рядом с Белым домом: в миграционный пакет была включена дополнительная сумма в 1 млрд долларов на нужды президентской охраны, которой впредь предстоит обеспечивать безопасность еще и этого объекта.