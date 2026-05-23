Неважно, чей дрон: Даукштс о бегстве людей из «латгальской прифронтовой зоны»

«Неважно, российский это дрон, белорусский или украинский — если с первого сантиметра он не отвечает на установленные сигналы, его нужно сбивать. Конечно, существует множество протоколов и оговорок, но общество должно чётко понимать: уже с первого метра над нашей территорией государство защищает главное — суверенитет и неприкосновенность границ. Это важный сигнал не только врагу и союзникам, но в первую очередь своему населению. Даже те, кто по политическим причинам не поддерживает нынешнюю власть, должны видеть, что “зонтик” защиты работает и на них», — подчеркнул Даукштс.

Он также привёл пример из Резекне:

«У меня есть знакомый русский — нормальный человек. Когда в Резекне упал дрон, он всю ночь просидел с женой и двумя маленькими детьми в ванной. Многие жители в это время уезжали в сторону Риги. Я знаю, что люди уже начинают покидать так называемую латгальскую прифронтовую зону. Для многих русских это стало серьёзным сигналом: удары по жилым домам и инфраструктуре — это удар и по “русскому миру”, от которого они раньше были в восторге».

Даукштс также обратил внимание на информационную активность с востока. В частности, он упомянул российского пропагандиста Коротченко, который когда-то окончил Рижский политехнический институт и сейчас активно продвигает тезис, что для захвата стран Балтии сначала нужно захватить шведский остров Готланд.

«Швеция должна решить вопрос контроля над Балтийским морем, потому что оно является главной границей для всех стран этого региона. Для Латвии это особенно важно — мы сильно зависим от подводных кабелей, которые русские регулярно повреждают. Только реальные военные державы могут эффективно защитить нашу инфраструктуру. В этом смысле Швеция становится одной из ключевых составляющих нашей обороны», — заключил Карлис Даукштс.