Выступая в программе «Preses klubs» на TV24, Бутанс подчеркнул, что именно эту категорию молодёжи государство должно рассматривать как главный резерв для укрепления обороноспособности.

«На мой взгляд, в первую очередь — я сейчас говорю о мужчинах — призывать нужно именно их. Не выдергивать из университетов или с работы, а начинать с тех, кто не учится и не работает», — заявил депутат.

При этом он отметил, что женщины могут служить в Службе государственной обороны исключительно на добровольной основе, без обязательного призыва.

Бутанс признал, что проблема «потерянного поколения» — молодых людей, выпавших из системы образования и рынка труда, — актуальна для всей Европы. Хотя Латвия на общем фоне выглядит относительно неплохо, цифра в 30 тысяч таких молодых людей вызывает серьёзную тревогу.

Политик также высказался по поводу трудовой миграции. Он считает, что вместо массового привлечения иностранных работников государство должно в первую очередь сосредоточиться на вовлечении собственной молодёжи.

«Если мы сейчас планируем завезти 20 тысяч мигрантов, то лучше дать возможность работать и служить нашим молодым людям», — сказал Бутанс.