Детям завязали глаза и сказали искать игрушку: во Франции и Португалии разбираются в истории, от которой холодеет кровь

Редакция PRESS 22 мая, 2026 13:45

В Португалии расследуют историю, которая сначала звучит как кошмарная сцена из фильма, а потом становится ещё тяжелее.

Двух маленьких детей — 3 и 5 лет — нашли одних у дороги в сельской местности Монте-Ново-ду-Сул, в муниципалитете Алкасер-ду-Сал. Они были в панике, плакали и бродили возле шоссе. Их заметила проезжавшая мимо супружеская пара.

По словам местного жителя Артура Кинташа, старший мальчик рассказал, что взрослых рядом больше нет, потому что их отвезли в лес якобы “поиграть”. Детям, по его словам, завязали глаза и сказали искать игрушку.

У детей были рюкзаки. Внутри — вода, фрукт, печенье и сменная одежда. Именно эта деталь заставила мужчину заподозрить, что случившееся могло быть не случайностью, а заранее подготовленным оставлением.

Кинташ отвёз детей к своей семье. Там они оставались до прибытия Национальной республиканской гвардии Португалии. Позже детей доставили в больницу Сетубала для медицинского осмотра. Сейчас они находятся под опекой социальных служб.

В четверг, 21 мая, полиция сообщила, что в Фатиме задержаны мать детей и их отчим. Это примерно в 170 километрах от места, где нашли малышей. Их подозревают в домашнем насилии и оставлении детей в опасности и без присмотра.

По данным португальских СМИ, речь идёт о гражданах Франции. Также сообщается, что полиция проверяет связь этой истории с делом во Франции, где мать, предположительно, забрала детей у отца и исчезла. Французская прокуратура, по данным материала, также открыла расследование по факту оставления несовершеннолетних.

Самая страшная деталь этой истории — не расстояние и даже не лес. А то, как всё могло быть представлено самим детям: не как опасность, не как прощание, а как игра.

Дети такого возраста верят взрослым почти полностью. Если им говорят “ищи игрушку”, они ищут игрушку. Если им завязывают глаза, они могут думать, что это часть забавы. И только потом наступает момент, когда игра заканчивается, а взрослых рядом больше нет.

Сейчас следствие должно установить, что именно произошло и почему дети оказались одни у дороги. Португальские власти подчёркивают, что главное — дети живы и находятся в безопасности.

Но даже в сухих полицейских формулировках эта история звучит пугающе: два маленьких ребёнка, дорога, лес, рюкзаки с водой и печеньем — и взрослые, которых нашли уже в другом городе.

Комментарии (0)

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

