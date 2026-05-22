Детям завязали глаза и сказали искать игрушку: во Франции и Португалии разбираются в истории, от которой холодеет кровь

Двух маленьких детей — 3 и 5 лет — нашли одних у дороги в сельской местности Монте-Ново-ду-Сул, в муниципалитете Алкасер-ду-Сал. Они были в панике, плакали и бродили возле шоссе. Их заметила проезжавшая мимо супружеская пара.

По словам местного жителя Артура Кинташа, старший мальчик рассказал, что взрослых рядом больше нет, потому что их отвезли в лес якобы “поиграть”. Детям, по его словам, завязали глаза и сказали искать игрушку.

У детей были рюкзаки. Внутри — вода, фрукт, печенье и сменная одежда. Именно эта деталь заставила мужчину заподозрить, что случившееся могло быть не случайностью, а заранее подготовленным оставлением.

Кинташ отвёз детей к своей семье. Там они оставались до прибытия Национальной республиканской гвардии Португалии. Позже детей доставили в больницу Сетубала для медицинского осмотра. Сейчас они находятся под опекой социальных служб.

В четверг, 21 мая, полиция сообщила, что в Фатиме задержаны мать детей и их отчим. Это примерно в 170 километрах от места, где нашли малышей. Их подозревают в домашнем насилии и оставлении детей в опасности и без присмотра.

По данным португальских СМИ, речь идёт о гражданах Франции. Также сообщается, что полиция проверяет связь этой истории с делом во Франции, где мать, предположительно, забрала детей у отца и исчезла. Французская прокуратура, по данным материала, также открыла расследование по факту оставления несовершеннолетних.

Самая страшная деталь этой истории — не расстояние и даже не лес. А то, как всё могло быть представлено самим детям: не как опасность, не как прощание, а как игра.

Дети такого возраста верят взрослым почти полностью. Если им говорят “ищи игрушку”, они ищут игрушку. Если им завязывают глаза, они могут думать, что это часть забавы. И только потом наступает момент, когда игра заканчивается, а взрослых рядом больше нет.

Сейчас следствие должно установить, что именно произошло и почему дети оказались одни у дороги. Португальские власти подчёркивают, что главное — дети живы и находятся в безопасности.

Но даже в сухих полицейских формулировках эта история звучит пугающе: два маленьких ребёнка, дорога, лес, рюкзаки с водой и печеньем — и взрослые, которых нашли уже в другом городе.