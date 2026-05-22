Как будут работать детские сады и школы в случае воздушной угрозы в Резекненском самоуправлении

Если предупреждение об угрозе поступает до 6:30 утра, школы переходят на дистанционное обучение. Детские сады при этом работают в обычном режиме, но родители должны самостоятельно привозить и забирать детей.

Во время действия угрозы запрещаются перевозки школьников. При угрозе, объявленной уже во время занятий, образовательные учреждения продолжают работу, соблюдая все меры безопасности. Родители в случае необходимости могут забрать детей, взяв на себя ответственность за их безопасность.

Для родителей, работающих в структурах национальной безопасности, вооружённых силах, полиции, пожарно-спасательной службе и скорой помощи, сохраняется право привозить детей в детские сады даже во время угрозы.

Если в день объявления воздушной угрозы запланирован централизованный государственный экзамен, образовательные учреждения Резекненского края действуют согласно специальным руководящим указаниям Государственного агентства развития образования по проведению централизованных экзаменов в чрезвычайных ситуациях.

Ранее Национальный совет безопасности рекомендовал всем самоуправлениям разработать чёткие инструкции на случай воздушных угроз.