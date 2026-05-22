Метеозонды с контрабандой в Литве: задержаны 27 человек, в том числе 13 чиновников

Операция Бюро криминальной полиции Литвы проводилась 19-21 мая.

"Эта часть операции также была направлена против коррупционных явлений (...) и связанных с ними лиц. Всего на этой неделе задержано 27 человек, 13 из них - это не только сотрудники полиции, но и Службы охраны государственной границы Литвы", - сообщил в пятницу заместитель генерального комиссара полиции Литвы Марюс Драудвила.

По его словам, операция была направлена против организованных групп, "цинично действующих против национальных, экономических интересов и интересов безопасности Литовской Республики", создающих угрозу гражданской авиации, общественной безопасности и инфраструктуре.

"Члены преступного сообщества использовали GPS-устройства, чтобы точно знать, куда приземляются метеозонды и где их забрать, затем они прятали их и реализовывали контрабандные сигареты", - сказал Драудвила.

По словам заместителя генкомиссара, члены организованной преступной группировки использовали средства зашифрованной связи и соблюдали строгую конспирацию.

"В ходе операций на этой неделе были изъяты тепловизоры, дроны, GPS-передатчики, радиостанции, множество SIM-карт, маски для лица, средства для упаковки контрабандных сигарет", - отметил Драудвила.

По его данным, в ходе операций было проведено 74 обыска, в которых участвовало более 100 сотрудников полиции.

Из 13 задержанных должностных лиц трое служат в Службе охраны госграницы Литвы (двое из них - начальники смен), остальные 10 - полицейские. Восемь из них - патрульные Шальчининкского районного комиссариата, один следователь из территориального комиссариата Вильнюса и один криминалист (старший следователь) из Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.

По словам Драудвилы, эти сотрудники предоставляли контрабандистам служебную информацию.

Сотрудники отстранены от службы и, вероятно, будут уволены. По мнению руководства Департамента полиции, задержания не окажут существенного влияния на работу Шальчининкского комиссариата, а безопасность жителей района не пострадает.

Кроме того, среди задержанных есть сотрудник самоуправления Шальчининкай - старший специалист коммунального отдела.

В рамках расследования подозрения предъявлены не только в контрабанде и создании преступного сообщества, но и в оказании помощи другому государству в действиях против Литвы. По словам главного прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генпрокуратуры Мартинаса Йовайши, имеется в виду нарушение работы аэропортов из-за запуска контрабандных зондов.

"Совершая конкретные преступные деяния, лица действовали таким образом, что их действия соответствуют интересам других враждебных государств, поэтому их деяния можно квалифицировать не только по статье о контрабанде. Это связано с тем, что их деятельность напрямую связана с политикой соседнего государства. Она наносит ущерб не только экономической ситуации в Литве, но и национальной безопасности", - пояснил прокурор Йовайша.

В настоящее время в досудебном расследовании фигурируют 49 подозреваемых, а общая стоимость арестованного у них имущества достигает 4,2 млн евро.