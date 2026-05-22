Удалёнка? Как будут работать учебные заведения в Риге в случае воздушной угрозы

Редакция PRESS 22 мая, 2026 14:46

Новости Латвии 0 комментариев

Учебные заведения самоуправления Риги не будут работать, если на 6 часов утра в столице будет действовать оповещение по сотовой сети об угрозе в воздушном пространстве, сообщил на пресс-конференции руководитель комитета по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции Рижской думы Гиртс Лапиньш.

Если разосланное оповещение не будет отозвано до 6 часов утра, родителям не следует приводить и отпускать детей в учебные заведения, кружки, лагеря. Если же угроза будет объявлена во время занятий, дети останутся в учебном заведении до ее окончания и будут доставлены в безопасное место. Во время воздушной угрозы родителям не разрешат забирать детей из детских садов и школ.

Вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс сообщил на пресс-конференции, что самоуправление разработало для жителей инструкцию действий на случай угрозы прилета дронов и проведет информационную кампанию, чтобы рижане знали, как действовать в чрезвычайных ситуациях.

Как рассказал Лапиньш, алгоритмы действий позаимствованы у Украины, где идут активные боевые действия. Он перечислил основные правила, которые необходимо соблюдать, если в Риге получено оповещение об угрозе в воздушном пространстве.

Если в оповещении сообщается, что дроны находятся близко к Риге или в Риге, важно найти укрытие по принципу двух стен. Если это невозможно, то для укрытия следует выбрать помещение без окон, или же, если такого помещения нет, сесть так, чтобы в результате ударной волны защититься от осколков стекла, например, ниже подоконника или не напротив окна. В многоквартирных домах следует спуститься на нижние этажи или выйти на лестничную клетку, а тем, кто находится на улице, - искать ближайшее укрытие. Другие важные аспекты - избегать больших скоплений людей и не прятаться под автомобилями. Также по мере возможности следует прекратить передвижение и следить за официальной информацией.

Руководитель комитета призвал родителей обсудить аспекты безопасности с детьми и объяснить им, как оценивать с точки безопасности места для укрытия дома и вне его.

Подробные инструкции доступны на сайте самоуправления riga.lv, где можно найти и другие информационные материалы по вопросам гражданской обороны в столице.

Как сообщалось, Рижская дума планирует создать в столице 146 убежищ, которые смогут принять более 50 000 жителей.

Планируется, что первые благоустроенные убежища будут доступны уже в конце лета, а до конца года будет реализовано 40% проектов. Строительство остальных запланировано в течение следующего года. Также самоуправление предлагает софинансирование для создания убежищ в жилых домах.

