По данным ECDC, число случаев гонореи в 2024 году достигло 106 331. Это на 303% больше, чем в 2015 году. Заболеваемость сифилисом за тот же период выросла более чем вдвое - до 45 577 случаев. Самой распространенной зарегистрированной инфекцией остается хламидиоз - 213 443 случая.

«За последние 10 лет наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем, и в 2024 году этот показатель достиг рекордно высокого уровня. Без лечения эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как хроническая боль и бесплодие, а в случае сифилиса - проблемы с сердцем или нервной системой», - заявил руководитель отдела инфекций ECDC Бруно Чианчио.

В центре подчеркивают: особенно резко долгосрочный рост гонореи и сифилиса фиксируется среди гомосексуалов. Эта группа остается наиболее непропорционально затронутой. При этом сифилис все чаще выявляют и среди гетеросексуального населения, особенно среди женщин репродуктивного возраста.

Это уже ударило по статистике врожденного сифилиса. В 14 европейских странах, предоставивших данные, число таких случаев почти удвоилось - с 78 в 2023 году до 140 в 2024 году.

ECDC связывает тревожную динамику не только с распространением инфекций, но и с пробелами в тестировании и профилактике. Центр напоминает о важности презервативов, обследований при симптомах и быстрого лечения.

«Для того чтобы остановить рост числа случаев ИППП, необходимы доступные профилактические услуги, упрощенный доступ к тестированию, более быстрое лечение и более эффективное информирование партнеров для предотвращения дальнейшей передачи инфекции», - отмечает ECDC.

Центр призывает органы здравоохранения срочно обновить национальные стратегии борьбы с ИППП и укрепить системы эпидемиологического надзора, чтобы лучше отслеживать эффективность профилактики.