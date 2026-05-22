Не для всех! В 10-е классы Риги будут принимать только по конкурсу

Редакция PRESS 22 мая, 2026 15:33

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Департамент образования, культуры и спорта Рижского самоуправления утвердил внутренние правила приема учащихся в 10-е классы программ общего среднего образования в рижских школах на 2026/2027 учебный год. Такой же порядок будет действовать и при приеме на свободные места в 11-е и 12-е классы.

Прием в 10-е классы, а также на свободные места в 11-е и 12-е классы пройдет строго по конкурсу. Уже 22 мая каждая школа должна опубликовать собственные правила приема на своем сайте. Общая информация по всем рижским учебным заведениям будет доступна в путеводителе на сайте iksd.riga.lv.

Сведения о свободных местах в 11-х и 12-х классах школы разместят на своих сайтах до 2 июня.

Подача заявок на конкурс для поступления в 10-е классы начнется 27 июня и продлится не менее пяти календарных дней. Такой срок выбран с учетом внешних угроз, возникших в других самоуправлениях Латвии, из-за которых многие школьники позже узнают результаты централизованных экзаменов.

Заявку можно будет подать электронно на портале latvija.gov.lv, очно в центрах обслуживания клиентов Рижского центра жителей микрорайонов, а также непосредственно в выбранной школе. В последнем случае заявление будет касаться только этого конкретного учебного заведения.

В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего школы смогут принять до 4500 учеников.

Учеников и родителей призывают следить за актуальной информацией о подаче заявок на сайте izglitiba.riga.lv.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин
В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин (1)

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов (1)

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

