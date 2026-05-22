Не для всех! В 10-е классы Риги будут принимать только по конкурсу

Прием в 10-е классы, а также на свободные места в 11-е и 12-е классы пройдет строго по конкурсу. Уже 22 мая каждая школа должна опубликовать собственные правила приема на своем сайте. Общая информация по всем рижским учебным заведениям будет доступна в путеводителе на сайте iksd.riga.lv.

Сведения о свободных местах в 11-х и 12-х классах школы разместят на своих сайтах до 2 июня.

Подача заявок на конкурс для поступления в 10-е классы начнется 27 июня и продлится не менее пяти календарных дней. Такой срок выбран с учетом внешних угроз, возникших в других самоуправлениях Латвии, из-за которых многие школьники позже узнают результаты централизованных экзаменов.

Заявку можно будет подать электронно на портале latvija.gov.lv, очно в центрах обслуживания клиентов Рижского центра жителей микрорайонов, а также непосредственно в выбранной школе. В последнем случае заявление будет касаться только этого конкретного учебного заведения.

В этом году в Риге планируется открыть 10-е классы в 54 средних школах, включая шесть государственных гимназий. Всего школы смогут принять до 4500 учеников.

Учеников и родителей призывают следить за актуальной информацией о подаче заявок на сайте izglitiba.riga.lv.